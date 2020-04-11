Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860. Таким образом, Соединённые Штаты опередили Италию, выйдя на первое место в мире по числу летальных исходов от этой болезни. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 144

Происшествия Самолёт с богачами не пустили в Канны из-за нарушения карантина Туристам не удалось убедить сотрудников аэропорта пустить их в Канны, поэтому девять пассажиров вернулись обратно в Великобританию, а один – в Германию.

Футбол Сульшер попросил «МЮ» продать пять игроков Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планирует расстаться с пятью игроками во время ближайшего трансферного окна, сообщает Manchester Evening News.

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 323

Общество Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий. 18

Наука Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 м При пешем движении людей в одном направлении друг за другом рекомендуемое расстояние составляет не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.

Политика Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. 904

Экономика Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет. 16

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 4

Общество Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. 744

Общество ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции. 189

Политика МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома. 21

Происшествия В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона. 3