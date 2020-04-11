Коронавирус
RT на русскомСША вышли на первое место по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860. Таким образом, Соединённые Штаты опередили Италию, выйдя на первое место в мире по числу летальных исходов от этой болезни. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
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Общество
В мэрии рассказали, кто сможет передвигаться по Москве без пропуска
В Москве без пропуска смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, судьи, журналисты, военнослужащие, адвокаты, охранники и иные служащие, у которых есть удостоверения установленного государством образца.
RT на русском 13:19
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Происшествия
Самолёт с богачами не пустили в Канны из-за нарушения карантина
Туристам не удалось убедить сотрудников аэропорта пустить их в Канны, поэтому девять пассажиров вернулись обратно в Великобританию, а один – в Германию.
Наша версия вчера в 11:10
Игры
Инсайдер: Ubisoft бесплатно раздаст Assassin’s Creed 2
CyberSport.ru 14:47
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова доставлена в больницу
В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
Футбол
Сульшер попросил «МЮ» продать пять игроков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планирует расстаться с пятью игроками во время ближайшего трансферного окна, сообщает Manchester Evening News.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Общество
Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам
Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий.
Интерфакс 14:56
Общество
Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший
Москва, 11 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Литератор Александр Тимофеевский-младший скончался.
REGNUM 16:35
Наука
Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 м
При пешем движении людей в одном направлении друг за другом рекомендуемое расстояние составляет не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.
ToDay News Ufa 09 апреля в 11:38
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 08 апреля в 09:01
Экономика
Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса
Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
BFM.ru 09 апреля в 01:26
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Здоровье
Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
Наука
Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи
Индикатор 09 апреля в 12:01
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:28
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Политика
МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 10:09
Происшествия
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин
Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
Авто
Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод
Портал Indianautosblog сообщает, что кроссоверы получат известную по гибриду Note связку бензинового мотора HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. и электрического EM57 с отдачей в 109 л.с. По всей видимости, у Kicks появится и полный привод, причем приводить заднюю ось в действие будет дополнительный электромотор мощностью 5 л.с.
Российская газета вчера в 07:00
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Политика
Расчет процессуальных сроков в апреле определен Верховным судом России
Получается, что апрель, являясь полностью нерабочим, не включается в расчеты процессуальных сроков.
ИнфоСМИ 12:50