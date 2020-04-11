Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСША вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860. Таким образом, Соединённые Штаты опередили Италию, выйдя на первое место в мире по числу летальных исходов от этой болезни. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
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США вышли на первое место по количеству инфицированных и погибших

RuNews24.ru14:55

США оказались на втором месте по числу жертв коронавируса в мире

Невские Новости09 апреля в 00:20

США вышли на первое место в мире по числу смертей из-за коронавируса

НТВ12:35

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

АБН12:32

США вышли на второе место по числу смертей от коронавируса

MOS.news09 апреля в 01:01

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса

Gazeta.SPb09 апреля в 00:44

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

РИА Новости12:32
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Общество

В мэрии рассказали, кто сможет передвигаться по Москве без пропуска

В Москве без пропуска смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, судьи, журналисты, военнослужащие, адвокаты, охранники и иные служащие, у которых есть удостоверения установленного государством образца.
RT на русском 13:19
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Политика

Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы

REGNUM 12:15
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
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Происшествия

Самолёт с богачами не пустили в Канны из-за нарушения карантина

Туристам не удалось убедить сотрудников аэропорта пустить их в Канны, поэтому девять пассажиров вернулись обратно в Великобританию, а один – в Германию.
Наша версия вчера в 11:10
Игры

Инсайдер: Ubisoft бесплатно раздаст Assassin’s Creed 2

CyberSport.ru 14:47
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова доставлена в больницу

В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
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Общество

Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии

Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
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Футбол

Сульшер попросил «МЮ» продать пять игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планирует расстаться с пятью игроками во время ближайшего трансферного окна, сообщает Manchester Evening News.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
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Общество

Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий.
Интерфакс 14:56
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Общество

Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший

Москва, 11 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Литератор Александр Тимофеевский-младший скончался.
REGNUM 16:35
Наука

Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 м

При пешем движении людей в одном направлении друг за другом рекомендуемое расстояние составляет не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.
ToDay News Ufa 09 апреля в 11:38
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 08 апреля в 09:01
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Экономика

Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса

Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
BFM.ru 09 апреля в 01:26
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Общество

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
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Общество

Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани

Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
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Общество

ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
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Здоровье

Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
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Наука

Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи

Индикатор 09 апреля в 12:01
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Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
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Общество

Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:28
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Шоу-бизнес

Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами

Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
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Политика

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 10:09
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Игры

The Sinking City стала самой успешной игрой Frogwares, обойдя всех «Шерлоков»

Игромания.ру 08:42
Происшествия

В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
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Авто

Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод

Портал Indianautosblog сообщает, что кроссоверы получат известную по гибриду Note связку бензинового мотора HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. и электрического EM57 с отдачей в 109 л.с. По всей видимости, у Kicks появится и полный привод, причем приводить заднюю ось в действие будет дополнительный электромотор мощностью 5 л.с.
Российская газета вчера в 07:00
Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
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Политика

Расчет процессуальных сроков в апреле определен Верховным судом России

Получается, что апрель, являясь полностью нерабочим, не включается в расчеты процессуальных сроков.
ИнфоСМИ 12:50
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