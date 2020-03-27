Коронавирус

ForbesForbesСША вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается 85 505 заболевших. Это больше, чем в Китае, где началось распространения коронавирусной инфекции.
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США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных
 Университета Джонса Хопкинса.
РБКвчера в 18:06

Подробнее о событии

США вышли на первое место в мире по числу заболевших COVID-19

Интерфаксвчера в 20:30

США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Эхо Москвы02:03

США заняли первое место. В печальной статистике по коронавирусу

Царьград00:36

Милонов: США ждут зомби-апокалипсиса вместо борьбы с коронавирусом

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США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

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США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

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Университет Хопкинса: США обошли Китай по числу случаев коронавируса

РИА Новостивчера в 18:56
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
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Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

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Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
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Общество

Россиянам разъяснили правила походов в магазин во время эпидемии

Напомним, в Севастополе на неделю закроют кафе, рестораны, магазины и салоны красоты.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
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В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

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Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
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Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце

Сегодня в оперативном штабе при губернаторе Вологодской области было объявлено, что у двух пациентов в регионе был установлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция.
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Здоровье

Пациент Коммунарки рассказал детали выявления коронавируса

Первые признаки появились 13 марта — появилась ломота в теле и озноб, — рассказал Виталий Миронов РЕН ТВ.
News.ru 01:16
Энергетика

Представитель Минэнерго назвал справедливую цену на нефть

На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать нормально, она находится в диапазоне 45−55 долларов.
REGNUM 03:48
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Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
WomanHit.ru вчера в 10:12
Общество

Минтруд: работодатели обязаны сохранить зарплату в нерабочую неделю

Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным.
REGNUM 01:11
Транспорт

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса

По всей стране сотрудники Госавтоинспекции переходят на особый режим работы из-за коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:49
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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Политика

Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус

Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
РИА Новости 04:42
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У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён

«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
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Происшествия

Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом

Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Блокнот Волгоград 04:14
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"

Долгосрочный рейтинг Российской Федерации был подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на инвестиционном уровне "BBB-".
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

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Известия 03:35
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Гудков и Варнава станцевали танец Little Big из клипа на песню Uno

Российские актеры Екатерина Варнава и Александр Гудков выразили свою поддержку коллективу Little Big, которая по известным причинам не может принять участие в конкурсе «Евровидение».
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Обнуление сроков Путина одобряют 48% россиян, не одобряют — 47%

На вопрос, одобряют ли респонденты внесение в Конституцию поправки, которая позволяет обнулить сроки, 23% ответили «определённо да», ещё 25% — «скорее да».
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Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
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УАЗ представил компактный полноприводный самосвал на базе бортового УАЗ-330365.
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Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия.
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