с чего всё началось

США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается 85 505 заболевших. Это больше, чем в Китае, где началось распространения коронавирусной инфекции.

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общество Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Экономика Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.

Общество У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.

Общество В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.

Политика Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Здоровье Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце Сегодня в оперативном штабе при губернаторе Вологодской области было объявлено, что у двух пациентов в регионе был установлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция.

Здоровье Пациент Коммунарки рассказал детали выявления коронавируса Первые признаки появились 13 марта — появилась ломота в теле и озноб, — рассказал Виталий Миронов РЕН ТВ.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.