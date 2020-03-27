Коронавирус
ForbesСША вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается 85 505 заболевших. Это больше, чем в Китае, где началось распространения коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.РБКвчера в 18:06
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Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Экономика
Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
Россиянам разъяснили правила походов в магазин во время эпидемии
Напомним, в Севастополе на неделю закроют кафе, рестораны, магазины и салоны красоты.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце
Сегодня в оперативном штабе при губернаторе Вологодской области было объявлено, что у двух пациентов в регионе был установлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция.
Здоровье
Пациент Коммунарки рассказал детали выявления коронавируса
Первые признаки появились 13 марта — появилась ломота в теле и озноб, — рассказал Виталий Миронов РЕН ТВ.
Энергетика
Представитель Минэнерго назвал справедливую цену на нефть
На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать нормально, она находится в диапазоне 45−55 долларов.
Шоу-бизнес
Объявлено место похорон Инны Макаровой
Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
Общество
Минтруд: работодатели обязаны сохранить зарплату в нерабочую неделю
Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным.
Транспорт
Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса
По всей стране сотрудники Госавтоинспекции переходят на особый режим работы из-за коронавируса.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Политика
Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус
Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
Происшествия
У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён
«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
Происшествия
Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом
Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"
Долгосрочный рейтинг Российской Федерации был подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на инвестиционном уровне "BBB-".
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Музыка
Гудков и Варнава станцевали танец Little Big из клипа на песню Uno
Российские актеры Екатерина Варнава и Александр Гудков выразили свою поддержку коллективу Little Big, которая по известным причинам не может принять участие в конкурсе «Евровидение».
Политика
Обнуление сроков Путина одобряют 48% россиян, не одобряют — 47%
На вопрос, одобряют ли респонденты внесение в Конституцию поправки, которая позволяет обнулить сроки, 23% ответили «определённо да», ещё 25% — «скорее да».
Футбол
Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Игры
Джилл появится в Resident Evil: Resistance. Свежий трейлер ремейка Resident Evil 3
Capcom представила свежий трейлер ремейка Resident Evil 3, где можно увидеть множество новых кадров и одну из поздних мутаций Немезиса — в общем-то, очевидно, в ролике достаточно спойлеров.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе «Буханки»
УАЗ представил компактный полноприводный самосвал на базе бортового УАЗ-330365.
Происшествия
Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга
Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия.