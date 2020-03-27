Коронавирус

РБКРБКСША вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.
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с чего всё началось
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных
 Университета Джонса Хопкинса.
РБКвчера в 18:06

Подробнее о событии

Университет Хопкинса: США вышли на первое место в мире по числу случаев коронавируса

Росбалтвчера в 19:40

США стали первыми по количеству заболевших коронавирусом в мире

Коммерсантъвчера в 20:58

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Известиявчера в 20:47

США вышли на первое место в мире по числу заболевших COVID-19

Интерфаксвчера в 20:30

США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Эхо Москвы02:03

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

РБКвчера в 18:31

Университет Хопкинса: США обошли Китай по числу случаев коронавируса

РИА Новостивчера в 18:56
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:32
Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1036 человек, случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны.
ТАСС 05:07
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 23:57
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Лещенко мог заразить коронавирусом коллег на шоу Малахова

Live24 вчера в 11:00
Общество

Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
НТВ 05:42
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru вчера в 15:45
Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
Экономика

Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул

Отечественные банки потеряют более 150 миллиардов рублей процентных доходов из-за предоставления кредитных каникул для людей, пострадавших от коронавируса, в том числе и малому бизнесу.
ФедералПресс 03:07
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

Военные возведут инфекционный центр в Нижнем Новгороде

Министерство обороны РФ намерено построить 16 военных инфекционных центров в городах России, включая Нижней Новгород.
Newsroom24 03:10
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Политика

США предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 11:49
Транспорт

В Москве запустили новый участок Некрасовской линии метро

ТАСС 04:13
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны

В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Bimru.ru 04:17
Шоу-бизнес

Поклонники восхищаются семейным видео Энрике Иглесиаса с малышом

Анна и Энрике обожают своих малышей, стараясь уделять им много времени.
Летидор 06:00
Авто

УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»

Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
Новые автомобили 06:01
Общество

Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

Взгляд.ру вчера в 05:20
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В Саратове оцеплено здание у правительства области

На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
КП - Саратов 03:43
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 25 марта в 06:15
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
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