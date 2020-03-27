с чего всё началось

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

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