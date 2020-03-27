Коронавирус
РБКСША вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.
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с чего всё началось
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.РБКвчера в 18:06
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Политика
В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1036 человек, случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Политика
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Шоу-бизнес
Лещенко мог заразить коронавирусом коллег на шоу Малахова
Общество
Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Общество
Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Экономика
Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул
Отечественные банки потеряют более 150 миллиардов рублей процентных доходов из-за предоставления кредитных каникул для людей, пострадавших от коронавируса, в том числе и малому бизнесу.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Военные возведут инфекционный центр в Нижнем Новгороде
Министерство обороны РФ намерено построить 16 военных инфекционных центров в городах России, включая Нижней Новгород.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Политика
США предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме, сообщает Reuters.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Шоу-бизнес
Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны
В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Шоу-бизнес
Поклонники восхищаются семейным видео Энрике Иглесиаса с малышом
Анна и Энрике обожают своих малышей, стараясь уделять им много времени.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»
Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
Общество
Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери
Происшествия
В Саратове оцеплено здание у правительства области
На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.