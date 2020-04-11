США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию, сообщает Университет Хопкинса. Как сообщает университет, скончались уже больше 18860 человек. Всего коронавирусом заразились более 500 тысяч американцев.

США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

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