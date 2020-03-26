Коронавирус
Lenta.ruСША стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
Лидером остается Китай — 81 782 случая заражения за все время. На втором месте Италия — 80 589 зараженных. UPD по состоянию на 01:10 по московскому времени: По данным университета Джонса Хопкинса, США также вышли на первое место по количеству зараженных в мире — 82 404 человека.
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Коронавирус в США: Штаты по числу случаев заражения вышли на первое место в мире
Комсомольская правдавчера в 18:33
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