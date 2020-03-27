Коронавирус
РБКСША вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.
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США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.РБКвчера в 18:06
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Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Общество
В Крыму количество заболевших коронавирусом увеличилось вдвое
В Республике Крым количество пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией увеличилось в два раза.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Экономика
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Экономика
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Общество
В Москве закроют рестораны и парки из-за коронавируса
В Москве с 28 марта прекратят работу рестораны и другие предприятия общественного питания из-за распространения коронавируса.
Общество
На Кубани ограничили бронирование и заселение в гостиницы и санатории
С 28 марта, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, временно прекращается бронирование и заселение в гостиницы и санатории Краснодарского края.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Происшествия
В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина
Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая высказала подозрение, что переболела коронавирусом
Армия и оружие
Полеты истребителя Су-57 на предельных скоростях сняли на видео
Оборонное ведомство опубликовало уникальные кадры демонстрации боевых возможностей Су-57, отметив, что полёты проходили на предельных режимах высот и скоростей, включая перегрузки на лётчиков.
Происшествия
Под Тулой внедорожник врезался в остановку
Три человека, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате наезда на останоку автомобиля Chevrolet Niva в Тульской области.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
Здоровье
В США захотели запретить реанимацию больных с коронавирусом
Отдельно врачи отмечают, что нехватка средств индивидуальной защиты и необходимость быстрого реагирования на состояние пациента в реанимации значительно повышает вероятность заражения врачей, и, как следствие, других пациентов, у которых COVID-19 протекает в более легких формах.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Армия и оружие
Эксперты Sina впечатлены машинами для дезинфекции, которые Россия направила в Италию
Армия и оружие
Российская военная колонна в Италии попала на видео
Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
Здоровье
В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус рассказал о том, какие меры следует принять для победы над коронавирусом.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Общество
Росконтроль определил правила посещения магазинов во время эпидемии
Как сообщает ToDay News Ufa, в период нестабильной эпидемиологической обстановки целесообразно посещает торговые точки рано утром или поздно вечером, когда там немного людей.
Общество
Нерабочая неделя не повлияет на график майских и новогодних праздников
Предстоящие в этом году праздничные выходные не будут отменены из-за нерабочей недели, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.