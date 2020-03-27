Коронавирус

РБКРБКСША вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.
Читать в источнике
Комментировать80
с чего всё началось
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных
 Университета Джонса Хопкинса.
РБКвчера в 18:06

Подробнее о событии

США опередили Италию и Китай по числу зараженных коронавирусом

Ведомостивчера в 18:54

Карантин, режим ЧС, безработица: с чем столкнулся мир, борясь с коронавирусом

Вести.Ru00:48

США вышли на первое место в мире по числу заболевших COVID-19

Интерфаксвчера в 20:30

Университет Хопкинса: США вышли на первое место в мире по числу случаев коронавируса

Росбалтвчера в 19:40

США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Эхо Москвы02:03

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

РБКвчера в 18:31

Университет Хопкинса: США обошли Китай по числу случаев коронавируса

РИА Новостивчера в 18:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Экономика

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Общество

В Крыму количество заболевших коронавирусом увеличилось вдвое

В Республике Крым количество пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией увеличилось в два раза.
Новый Севастополь 03:17
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.
Правда УрФО вчера в 08:42
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Экономика

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru вчера в 03:02
Экономика

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

В Москве закроют рестораны и парки из-за коронавируса

В Москве с 28 марта прекратят работу рестораны и другие предприятия общественного питания из-за распространения коронавируса.
Мослента вчера в 06:17
Общество

На Кубани ограничили бронирование и заселение в гостиницы и санатории

С 28 марта, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, временно прекращается бронирование и заселение в гостиницы и санатории Краснодарского края.
За рулем Кубань 02:06
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Происшествия

В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина

Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:39
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая высказала подозрение, что переболела коронавирусом

Газета.Ru вчера в 08:00
Армия и оружие

Полеты истребителя Су-57 на предельных скоростях сняли на видео

Оборонное ведомство опубликовало уникальные кадры демонстрации боевых возможностей Су-57, отметив, что полёты проходили на предельных режимах высот и скоростей, включая перегрузки на лётчиков.
Актуальные Новости 25 марта в 02:54
Происшествия

Под Тулой внедорожник врезался в остановку

Три человека, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате наезда на останоку автомобиля Chevrolet Niva в Тульской области.
ТАСС 02:52
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
РБК 03:39
Здоровье

В США захотели запретить реанимацию больных с коронавирусом

Отдельно врачи отмечают, что нехватка средств индивидуальной защиты и необходимость быстрого реагирования на состояние пациента в реанимации значительно повышает вероятность заражения врачей, и, как следствие, других пациентов, у которых COVID-19 протекает в более легких формах.
Lenta.ru 03:29
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Армия и оружие

Эксперты Sina впечатлены машинами для дезинфекции, которые Россия направила в Италию

ПолитРоссия 25 марта в 08:38
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости 25 марта в 10:54
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус рассказал о том, какие меры следует принять для победы над коронавирусом.
Shraibikus News 02:40
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Росконтроль определил правила посещения магазинов во время эпидемии

Как сообщает ToDay News Ufa, в период нестабильной эпидемиологической обстановки целесообразно посещает торговые точки рано утром или поздно вечером, когда там немного людей.
ToDay News Ufa 03:04
Общество

Нерабочая неделя не повлияет на график майских и новогодних праздников

Предстоящие в этом году праздничные выходные не будут отменены из-за нерабочей недели, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Экономика сегодня 25 марта в 22:17
ещё по теме
Главное