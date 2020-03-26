Коронавирус

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Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times. В США зарегистрирован 81321 случай инфицирования COVID-19, что превосходит показатели Италии и Китая.
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США отобрали у Китая лидерство по числу зараженных коронавирусом

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США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

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Газета.Ru18:15

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Lenta.ru17:43

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

Российская газета17:32

США обогнали Китай и Италию по числу зараженных коронавирусом

РЕН ТВ17:22
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Котанова говорилось: отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток отразил 18 атак противника, вывел из строя более 700 гитлеровцев, несколько танков и пушек, посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора.
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Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
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Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
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Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

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Как оплатят нерабочую неделю в марте

В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Smolnarod.ru 17:10
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Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса

Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
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Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
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Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
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Завод Hyundai приостановит работу в России

«Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
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Мадуро отверг обвинения США в наркотерроризме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле, являются ложными.
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На Кубе россиянин скончался от коронавируса

На Кубе россиянин скончался от коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, со ссылкой на минздрав республики сообщает ТАСС.
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В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
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«Барселона» объявила о снижении заработной платы работникам клуба

«Барселона» на официальном сайте объявила о решении клуба сократить зарплаты всем работникам клуба.
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Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом

Правительство Сербии попросило помощи у России для борьбы с коронавирусом.
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Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом

Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
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Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

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