Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times. В США зарегистрирован 81321 случай инфицирования COVID-19, что превосходит показатели Италии и Китая.

США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом

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