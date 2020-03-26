Коронавирус
ЧемпионатСША вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом
Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times. В США зарегистрирован 81321 случай инфицирования COVID-19, что превосходит показатели Италии и Китая.
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Армия и оружие
Десант Ольшанского: как 68 морпехов отразили 18 вражеских атак
Котанова говорилось: отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток отразил 18 атак противника, вывел из строя более 700 гитлеровцев, несколько танков и пушек, посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о двойном росте потенциала армии России
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Политика
Немецкий депутат призвал отменить санкции против России
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Происшествия
106-летняя москвичка отправлена в клинику с подозрением на коронавирус
106-летняя москвичка Елена Пурре госпитализирована в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Общество
Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами
Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Поручение опубликовано на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Политика
Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса
Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
В Бурятии появился второй заболевший коронавирусом
Улан-Удэ, 26 марта 2020, 08:09 — REGNUM На территории Бурятии зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Культура
Гарик Харламов анонсировал Comedy Club в новом формате
Пятничный выпуск Comedy Club пройдет в необычном формате, который резиденты назвали «КарантинStyle».
Политика
Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Авто
Завод Hyundai приостановит работу в России
«Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Политика
Мадуро отверг обвинения США в наркотерроризме
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле, являются ложными.
Происшествия
На Кубе россиянин скончался от коронавируса
На Кубе россиянин скончался от коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, со ссылкой на минздрав республики сообщает ТАСС.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Футбол
«Барселона» объявила о снижении заработной платы работникам клуба
«Барселона» на официальном сайте объявила о решении клуба сократить зарплаты всем работникам клуба.
Политика
Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом
Правительство Сербии попросило помощи у России для борьбы с коронавирусом.
Общество
Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом
Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
Музыка
Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров
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