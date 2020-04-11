Коронавирус
Говорит МоскваСША вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса
По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек. Кроме того, США занимают первое место в мире по числу заражённых — 500594 человека.
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Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
Энергетика
Мексика согласовала с США сокращение нефтедобычи на 100 тысяч баррелей
Мексика согласовала с Соединенными Штатам сокращение нефтедобычи на 100 тысяч баррелей в сутки вместо предложенных 350 тысяч в рамках новой сделки ОПЕК+.
РЕН ТВ вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
Киберспорт
Bethesda выгонит некоторых игроков Fallout 76 из их домов
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:35 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской онлайн-игры Fallout 76 предупредила некоторых игроков, что им придётся покинуть свои дома на определённых териториях.
REGNUM вчера в 22:35
Происшествия
Минздрав опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии
Согласно карте, два подтвержденных случая заболевания коронавирусом зафиксированы в карельской столице.
Карелинформ 06:01
Общество
Офис Бориса Джонсона уточнил данные о состоянии премьера
Состояние больного коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжает улучшаться.
Вечерняя Москва 08:38
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок окончания пандемии коронавируса
При самом оптимистичном варианте развития событий эпидемия коронавирусной инфекции в России закончится не раньше июня.
Профиль 11:35
Общество
Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.
РБК 14:35
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Кино
Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»
News.ru вчера в 10:50
Происшествия
В аэропорту Нидерландов задержан вооруженный мужчина
Полиция Нидерландов задержала в международном аэропорту "Схипхол" вооруженного мужчину.
Российская газета 18:20
Происшествия
Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя
Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.
Интерфакс 14:39
Экономика
Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии
Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 09 апреля в 06:25
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране лабораторно подтвержден триста один случай инфицирования COVID-19 медицинских работников.
Страна Советов on-line 13:24
Технологии
Apple и Google в свои ОС встроят систему мониторинга COVID-19
О сотрудничестве с целью создания новой технологии Google и Apple написали на своих сайтах.
Astera вчера в 16:02
Здоровье
Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Китай окажет помощь России в борьбе с новым типом коронавируса: 11 апреля группа медэкспертов, которая была сформирована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, вылетела из Харбина в Москву.
Карелинформ 07:03
Футбол
Тимофей Калачев: «Слуцкий прозвал меня Вонючка»
В Белоруссии уже давно не появлялся.
Спорт-Экспресс 12:34
Общество
В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций
"Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", – говорится в указе.
Москва 24 вчера в 13:15
Общество
Собянин: ежедневно в Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус
По словам градоначальника, ежедневно в Москве выполняют порядка 18 тысяч тестов на выявление данной инфекции.
Московский Комсомолец 08:18
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела
Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости 02:49
Футбол
Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 16:00
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым
Sport.ru 08:30
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Хоккей
Хоккеист НХЛ потребовал улучшения качества жизни в России
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров потребовал от российских властей улучшить качество жизни в стране.
РБК 14:44