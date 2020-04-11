Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваСША вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса

По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек. Кроме того, США занимают первое место в мире по числу заражённых — 500594 человека.
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США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

РИА Новости12:32

США обошли Италию и вышли на первое место по числу жертв пандемии

ТАСС12:24

США оказались на втором месте по числу жертв коронавируса в мире

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Gazeta.SPb09 апреля в 00:44

США вышли на первое место в мире по числу смертей из-за коронавируса

НТВ12:35
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