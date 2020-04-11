По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек. Кроме того, США занимают первое место в мире по числу заражённых — 500594 человека.

США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса

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