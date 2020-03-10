Коронавирус

ТАССТАСССША вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
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США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

ТАСС21:54

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Российская газета21:44

США вышли на третье место по числу заразившихся коронавирусом

РИА Новости21:10

США вышли на третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом

Известия21:30

США стали третьей в мире страной по числу подтвержденных случаев коронавируса

Газета.Ru21:23

США вышли на третье место в мире по числу заражений COVID-2019

RT на русском21:41

США оказались на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом

Взгляд.ру20:45
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Здоровье

Назван средний инкубационный период коронавируса

Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 21:54
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Армия и оружие

США провели испытания планирующей гиперзвуковой ракеты

США успешно испытали планирующий гиперзвуковой блок для ракеты, сообщили в Пентагоне. Эксперимент был проведен на острове Кауаи на Гавайях.
Московский Комсомолец вчера в 11:10
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Политика

Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
Наука

Пандемия: размышления вековой давности

Современная пандемия COVID-19 почти совпала с вековым юбилеем страшной пандемии другого респираторного заболевания, «испанки».
Индикатор 16:43
Общество

Испытания вакцины против коронавируса на добровольцах начались в Китае

Клинические испытания на добровольцах начали проводить в Китае с использованием вакцины против нового коронавируса, 21 марта сообщает Global Times.
Красная весна 06:47
Армия и оружие

У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом

Среди американских военных, находящихся в Европе, выявлено тридцать пять случаев инфицирования коронавирусом нового типа.
Страна Советов on-line 13:39
Политика

Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru 22:23
Футбол

Футболист «Айнтрахта» оказался заражен коронавирусом

Футболист франкфуртского «Айнтрахта» сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.
Нева Спорт вчера в 01:06
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Политика

National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
РИА Новости 22:34
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне

Японская компания рассказала о том, какие именно кроссоверы покупали россияне.
Российская газета вчера в 11:03
Футбол

Марадона поздравил сидящего в СИЗО Роналдиньо с юбилеем

Роналдиньо, который сидит в СИЗО в Парагвае за использование поддельных документов, 21 мая исполнилось 40 лет.
Газета.Ru 20:05
Общество

За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заражения коронавирусом в стране выросло на 793 человека.
Профиль 16:57
Кино

Премьеру «Миньонов 2» отложили из-за коронавируса

Киностудия Universal отложила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма «Миньоны 2: Грювитация» из-за мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом.
Культуромания вчера в 07:50
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Культура

Бекмамбетов снял эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

RuNews24.ru 00:29
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Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

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Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
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Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

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Вице-президент США прошел тест на коронавирус

Напомним, исследования на наличие нового коронавируса у четы Пенсов решено было провести после того, как стало известно о наличии коронавирусной инфекции у одного из сотрудников офисе вице-президента.
REGNUM 21:57
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета 19:41
Музыка

The Weeknd выпустил новый альбом After Hours

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил новый полноформатный альбом After Hours.
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Шоу-бизнес

Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
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Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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Футбол

Аршавин в эфире «Матч ТВ» рассказал, кому поможет приостановка Тинькофф РПЛ

Пауза в Тинькофф РПЛ пойдет на руку командам, которые показывали плохой результат.
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