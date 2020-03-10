Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Здоровье Назван снижающий риск заражения вирусами продукт Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.

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