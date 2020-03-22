Коронавирус
Lenta.ruСША стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта университета Джонса Хопкинса. По данным на 5:56 по московскому времени, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения.
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Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
Политика
В Абхазии начались президентские выборы
Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Армия и оружие
Террористы в Сирии открыли огонь по позициям САА в Латакии
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Экономика
Кризис 2020-го: почему обвал нефти ударит по карману каждого
Вместо очередного прогноза URA.RU решило рассказать тем, кто не до конца понимает, почему стоимость нефти, которую добывают где-то на далеком Севере, ударит по карманам почти каждого жителя России.
Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Общество
ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса
Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
Общество
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
Авто
Hyundai представил новое поколение Elantra
Новое поколение Hyundai Elantra было представлено в Голливуде.
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Армия и оружие
КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет
В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта.
Политика
Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом
В рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией нового коронавиурса президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Спорт
Губерниев сообщил, что Олимпиады в Токио не будет
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что летняя Олимпиада-2020 года не состоится в назначенные сроки.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
Происшествия
В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
Футбол
Роналдиньо отметил день рождения в парагвайской тюрьме
Ранее Роналдиньо с командой выиграл тюремный турнир по футболу. В качестве приза игроки получили 16-килограммового поросёнка.
Общество
«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран
На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
Энергетика
Стоимость бензина и воды сравнялась в США
Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Около 15 тысяч жителей в Башкирии могут быть носителями коронавируса
Около 15 тысяч жителей в Башкирии могут быть носителями коронавируса.