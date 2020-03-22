Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта университета Джонса Хопкинса. По данным на 5:56 по московскому времени, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения.
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США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

РБКвчера в 22:47

Третье место по числу зараженных коронавирусом в мире заняли США

Красная весна00:35

США оказались на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом

Взгляд.рувчера в 20:45

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

ТАССвчера в 21:54

США вышли на третье место в мире по числу заражений COVID-19

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США вышли на третье место по числу заразившихся коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:10

США догнали Испанию по числу зараженных коронавирусом

Коммерсантъвчера в 21:57
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Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 07:28
Политика

В Абхазии начались президентские выборы

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Говорит Москва 01:30
Армия и оружие

Террористы в Сирии открыли огонь по позициям САА в Латакии

Политическая Экспертиза 00:17
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
News.ru вчера в 16:44
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 20 марта в 05:17
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Экономика

Кризис 2020-го: почему обвал нефти ударит по карману каждого

Вместо очередного прогноза URA.RU решило рассказать тем, кто не до конца понимает, почему стоимость нефти, которую добывают где-то на далеком Севере, ударит по карманам почти каждого жителя России.
URA.Ru вчера в 10:20
Космос

Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Millionaire.ru вчера в 10:22
Общество

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 01:10
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor 20 марта в 11:18
Общество

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
Авто

Hyundai представил новое поколение Elantra

Новое поколение Hyundai Elantra было представлено в Голливуде.
Юга.ру 18 марта в 18:11
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Армия и оружие

КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет

В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта.
РБК 00:03
Политика

Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом

В рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией нового коронавиурса президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Вести.Ru вчера в 19:00
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК вчера в 15:48
Спорт

Губерниев сообщил, что Олимпиады в Токио не будет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что летняя Олимпиада-2020 года не состоится в назначенные сроки.
Нева Спорт вчера в 20:16
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru вчера в 02:53
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Футбол

Роналдиньо отметил день рождения в парагвайской тюрьме

Ранее Роналдиньо с командой выиграл тюремный турнир по футболу. В качестве приза игроки получили 16-килограммового поросёнка.
Говорит Москва 01:32
Общество

«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран

На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
REGNUM 01:04
Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru 20 марта в 04:59
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

Около 15 тысяч жителей в Башкирии могут быть носителями коронавируса

Около 15 тысяч жителей в Башкирии могут быть носителями коронавируса.
Evo-rus.com 00:20
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