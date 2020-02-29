Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.

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Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии». Об этом дипломат заявила в ходе заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации в сирийском Идлибе.

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