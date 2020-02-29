Армия и оружие

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Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии». Об этом дипломат заявила в ходе заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации в сирийском Идлибе.
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США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.
РИА Новостивчера в 20:56

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США потребовали от России «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии

РБКвчера в 23:56

США потребовали от России немедленно посадить боевые самолеты в Сирии

Lenta.ruвчера в 23:56

США потребовали от России «немедленно посадить» самолеты ВКС РФ в Сирии

REGNUMвчера в 23:53

Постпред США при ООН призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии»

ТАССвчера в 23:53

США призвали Россию «посадить» военные самолёты в Сирии

RT на русскомвчера в 22:34

США призывают Россию «посадить боевые самолеты» в Сирии

Газета.Ruвчера в 23:13

США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

РИА Новостивчера в 20:56
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 00:48
Происшествия

В Подмосковье горит овощной склад

В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы.
Вести.Ru 00:55
Биатлон

СБР подаст иск к IBU параллельно с Логиновым

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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Космос

Boeing признался в некорректных испытаниях Starliner

Компания Boeing признает факт некорректного проведения испытаний космического корабля Starliner перед первым испытательным полетом, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика

США для борьбы с коронавирусом могут задействовать старый закон

Администрация США без раздумий задействует закон, принятый Конгрессом 70 лет назад, в случае возможной вспышки коронавируса в стране.
News.ru 00:49
Авто

Skoda опубликовала тизер нового Skoda Octavia RS iV

Черная решетка Skoda, динамичный передний "фартук", задний "фартук" и задний диффузор в спортивном черном цвете мгновенно идентифицируют совершенно новый Octavia RS iV как члена семейства RS.
SpeedMe 27 февраля в 03:45
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

RT на русском 27 февраля в 13:56
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия вчера в 10:10
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 14:06
Общество

Касьянов день: что запрещено делать 29 февраля

Сегодня православные вспоминают Касьяна. Этот день считался самым страшным в високосном году, даже демоническим.
Волгоградская правда вчера в 22:16
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Отец покойного Дмитрия Марьянова подал в суд на его вдову и сына

Отец покойного Дмитрия Марьянова Юрий Георгиевич подал исковое заявление в суд с целью урегулирования вопроса, касающегося имущества его сына, которое родственники делят уже на протяжении трех лет.
Вокруг ТВ вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в теннисе

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года россиянка выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донее Векич Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Союзное Вече 26 февраля в 08:36
Авто

Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 27 февраля в 07:00
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК вчера в 03:59
Здоровье

На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
РИА Новости 27 февраля в 16:32
Футбол

«Реал» пригласил на Эль-Класико игроков клуба из Уханя

Китайский клуб «Ухань Чжоэр» в полном составе получил приглашение посетить матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Барселона», который состоится первого марта в Мадриде.
ODDS.ru 00:56
Политика

Facebook и Twitter усомнились в связи России с фейками о коронавирусе

Крупнейшие соцсети Facebook и Twitter не нашли связи между Россией и аккаунтами, распространяющими информацию о причастности США к якобы искусственному созданию коронавируса COVID-19.
News.ru вчера в 15:15
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru вчера в 07:57
Общество

Марш памяти Бориса Немцова пройдет завтра в Москве

Эхо Москвы вчера в 10:12
Авто

Mercedes-Benz анонсировал показ обновленного E-Class

Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал дебют рестайлинговой версии Mercedes-Benz E-Class.
32CARS.ru вчера в 02:53
Авто

Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4

Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Новые автомобили 27 февраля в 22:14
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру вчера в 12:15
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 26 февраля в 10:26
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