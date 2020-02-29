Армия и оружие
ТАСССША выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном обстановке в сирийской провинции Идлиб, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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с чего всё началось
Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.РИА Новостивчера в 20:56
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
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Происшествия
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МЧС сообщило о крушении вертолета под Астраханью
В результате крушения погиб пилот, уточняет "Интерфакс". По предварительным данным, упал вертолет Robinson.