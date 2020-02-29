Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.

с чего всё началось

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном обстановке в сирийской провинции Идлиб, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

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