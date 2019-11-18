Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаСША выступили за протесты в Иране

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что американские власти осудили отключение интернета иранскими властями, имеющее место на фоне проходящих в этой стране массовых акций протеста.
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США поддержали протесты в Иране

РИА Новостивчера в 15:31

Белый дом поддержал протесты в Иране

RT на русскомвчера в 16:15

В Вашингтоне поддержали протестные акции в Иране

Московский Комсомолецвчера в 15:56

Белый дом выступил в поддержку протестующих в Иране

ТАССвчера в 15:45

Вашингтон осудил применение силы против «мирных протестов» в Иране

REGNUMвчера в 16:40

США поддержали «мирные протесты» в Иране

Говорит Москвавчера в 15:38

Вашингтон осудил применение силы против демонстрантов в Иране

Интерфаксвчера в 16:59
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Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Происшествия

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Российская газета вчера в 10:31
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости вчера в 16:24
Политика

Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
RT на русском вчера в 23:34
Происшествия

В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину

Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Вестник вчера в 20:15
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
REGNUM вчера в 23:15
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Автоспорт

Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Sports.ru вчера в 14:58
Политика

WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
ТАСС вчера в 21:23
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия 16 ноября в 20:45
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru 16 ноября в 16:03
Футбол

Эквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»

Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru вчера в 18:48
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Общество

Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров

Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
Петербургский дневник вчера в 23:29
Политика

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 13:35
Армия и оружие

«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»

Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Известия вчера в 20:14
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:54
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс 16 ноября в 14:11
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

Япония заверила в безопасности слива радиоактивной воды в океан

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало доклад, в котором говорится о безопасности сброса в Тихий океан радиоактивной воды.
Известия 00:12
Футбол

Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой

Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
Кавказский узел вчера в 13:09
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Политика

Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России

Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых в России новинок иностранного автопрома в 2020 году.
Letnews.ru вчера в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
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