Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что американские власти осудили отключение интернета иранскими властями, имеющее место на фоне проходящих в этой стране массовых акций протеста.

США выступили за протесты в Иране

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