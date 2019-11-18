Политика
Свободная ПрессаСША выступили за протесты в Иране
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что американские власти осудили отключение интернета иранскими властями, имеющее место на фоне проходящих в этой стране массовых акций протеста.
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Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Политика
Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии
Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Происшествия
В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину
Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН
«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Политика
WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена
Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Футбол
Эквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»
Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Общество
Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров
Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»
Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Общество
Япония заверила в безопасности слива радиоактивной воды в океан
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало доклад, в котором говорится о безопасности сброса в Тихий океан радиоактивной воды.
Футбол
Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых в России новинок иностранного автопрома в 2020 году.