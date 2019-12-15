В начале следующей неделе Белый дом намерен объявить о выводе из Афганистана более четырех тысяч военнослужащих. Общее число предназначенных к выводу войск, по предварительным оценкам составит 8000−9000 человек, сообщает 14 декабря NBC News со ссылкой на источники в администрации президента США.

США выведут из Афганистана более половины военного контингента

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