Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

Ранее в среду Пентагон объявил о решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих. Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов.