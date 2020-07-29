Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море
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Ранее в среду Пентагон объявил о решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих. Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов.В источнике
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