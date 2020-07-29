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Интерфакс
Интерфакс

Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

Ранее в среду Пентагон объявил о решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих. Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Пентагон объяснил вывод военных США из Германии целью «сдержать» Россию

РБК10:24
ТАСС

США в рамках передислокации сил в Европе подтянут части ближе к Черному морю

ТАСС11:09
Газета.Ru

В Пентагоне связали причину вывода войск США из Германии с Россией

Газета.Ru09:58
Известия

В Пентагоне назвали сроки начала передислокации войск США в Европе

Известия10:08
Интерфакс

Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

Интерфакс10:34
RT на русском

Эспер рассказал о перебазировании военных США в Европе

RT на русском09:57
РИА Новости

Сенатор: Россия нацелит свои системы на новые зоны дислокации армии США

РИА Новости11:40
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
РИА Новости10:07
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета11:12
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Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.
РИА Новости10:16
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«АвтоВАЗ» выкупил долю GM в убыточном СП за 0,4 млрд рублей

"АвтоВАЗ" в декабре выкупил 50% в убыточном совместном предприятии с американской General Motors (бывшее ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ", ныне - АО "Лада Запад Тольятти") примерно за 0,4 млрд рублей ($6,5 млн), говорится в отчетности компании за 2019 год.
Интерфакс09:58
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