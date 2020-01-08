Американские войска покинули две свои военные базы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики и перемещаются в сторону Ирака. Об этом сегодня, 8 января, сообщает агентство SANA.

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

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