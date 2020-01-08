Армия и оружие
REGNUMСША вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак
Американские войска покинули две свои военные базы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики и перемещаются в сторону Ирака. Об этом сегодня, 8 января, сообщает агентство SANA.
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Армия и оружие
Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Происшествия
В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери
В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Политика
Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
Индийские СМИ: российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в условиях пустыни
В индийской прессе утверждается, что российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в пустынных условиях.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Общество
Поклонская пояснила свои слова об ошибке с фильмом «Матильда»
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в спорах вокруг ленты Алексея Учителя "Матильда" сместили акценты и так все перекрутили, что "даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги".
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Происшествия
В Кольцово из-за тумана не могут сесть самолеты
Позже стало известно, что борт авиакомпании «Ямал», летевший из Салехарда, из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге отправился на запасной аэродром в Тюмень, самолет, летевший из Санкт-Петербурга, отправился в Челябинск, а рейс из Новосибирска — в Пермь.
Армия и оружие
Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив
Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
Гаджеты
Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Политика
Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране
Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Биатлон
«Это еще один Саша Логинов». Сорокина — о новичке сборной России на Кубке мира
Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина оценила состояние сборной России перед этапом Кубка мира в Оберхофе.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Политика
Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером
Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Происшествия
В Новосибирской области загорелась школа
Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.