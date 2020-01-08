Армия и оружие

REGNUMREGNUMСША вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

Американские войска покинули две свои военные базы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики и перемещаются в сторону Ирака. Об этом сегодня, 8 января, сообщает агентство SANA.
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Бойцы США покинули две базы на территории Сирии

News.ru08:09

Американские военные в Сирии направились к границе с Ираком

Lenta.ru08:05

Американцы бегут из Сирии? Пока мир ждёт ответа Ирану, США эвакуируют военных - SANA

Царьград07:36

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM07:45

СМИ сообщили об уходе США с двух баз в Сирии

Известия07:37

Военные США покинули две базы в Сирии

Комсомольская правда07:47

Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ

РИА Новости07:16
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Армия и оружие

Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Известия 08:21
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
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Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
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Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

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В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери

В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
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Самбурская назвала российских туристов быдлом

Газета.Ru 08:43
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Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия

Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Армия и оружие

Индийские СМИ: российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в условиях пустыни

В индийской прессе утверждается, что российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в пустынных условиях.
Военное обозрение вчера в 22:28
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Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Общество

Поклонская пояснила свои слова об ошибке с фильмом «Матильда»

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в спорах вокруг ленты Алексея Учителя "Матильда" сместили акценты и так все перекрутили, что "даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги".
РИА Новости 02:04
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Телеканал 360° 03:10
Общество

Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
РИА Новости 06:38
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

В Кольцово из-за тумана не могут сесть самолеты

Позже стало известно, что борт авиакомпании «Ямал», летевший из Салехарда, из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге отправился на запасной аэродром в Тюмень, самолет, летевший из Санкт-Петербурга, отправился в Челябинск, а рейс из Новосибирска — в Пермь.
Екатеринбург Онлайн 07:57
Армия и оружие

Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив

Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
Военное дело 05 января в 01:15
Гаджеты

Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Телеканал 360° 03:25
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Происшествия

Горит свалка: жители Екатеринбурга задыхаются от запаха гари

REGNUM 06:08
Политика

Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
РИА Новости вчера в 09:05
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране

Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РБК 08:05
Биатлон

«Это еще один Саша Логинов». Сорокина — о новичке сборной России на Кубке мира

Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина оценила состояние сборной России перед этапом Кубка мира в Оберхофе.
Sportbox.RU 07:05
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером

Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Московский Комсомолец вчера в 08:44
Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
Происшествия

В Новосибирской области загорелась школа

Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.
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