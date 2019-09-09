США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.

США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

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