США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ

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