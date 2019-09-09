Политика
Газета.RuСША вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
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Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу
Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.
News.ru 06:36
Экономика
В ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 07:28
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Происшествия
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»
Пятый участник банда был приговорен к 20 годам колонии. Этот срок суд тоже оставил в силе. Приговор теперь вступил в законную силу.
РИА Новости 10:14
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18
Общество
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.
РИА Новости 09:22
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Происшествия
На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части
В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
RT на русском 10:11
Политика
Матвиенко: Избирательная система РФ доказала свою состоятельность
Российская газета 09:41
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика
Закон об отсрочке Brexit вступил в силу
Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II.
ТАСС 10:34
Политика
Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать газ по прямому контракту», — сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 09:09
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Известия вчера в 16:15
Единоборства
Гонорар российского бойца Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC
Хабиб Нурмагомедов получил за бой составила 6090000 долларов, из которых 6 млн являются гарантированной выплатой Ассоциация UFC опубликовала список гонораров бойцов, участвовавших в боях без правил на турнире в Абу-Даби 7 сентября.
АиФ Дагестан 08:26
Происшествия
В Нижнем Тагиле прокурор запросил реальные сроки для полицейских, пытавших задержанного
В Нижнем Тагиле прокурор попросил приговорить к реальным срокам троих полицейских по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Медиазона 08:53
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Политика
Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге
В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Политика
Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева.
Известия 08:12
Технологии
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
В Банке России сообщили об участившихся случаях хищения денежных средств россиян мошенниками при помощи взлома аккаунтов в социальных сетях, отмечает издание Экономика сегодня, ссылаясь на сообщение заместителя начальника департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева.
РИА Биробиджан вчера в 18:30