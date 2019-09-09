Политика

Газета.RuГазета.RuСША вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ

США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
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CNN: США в 2017 году вывезли из России своего ценного агента

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США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом

Lenta.ru09:50

CNN: США в 2017 году отозвали агента из российского правительства из-за риска разоблачения

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Взгляд.ру10:11

CNN рассказал о вывозе из РФ топ-шпиона ЦРУ в российском правительстве. Беспечность Трампа могла привести к раскрытию агента

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CNN: США в 2017 году вывезли из России шпиона, передававшего информацию из окружения Путина

Медиазона10:13
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Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

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Lenta.ru 02:36
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Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии

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Российская газета 05:36
Происшествия

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Известия 05:44
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Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу

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News.ru 06:36
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В ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 07:28
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Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy

Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
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Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре

Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
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Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»

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РИА Новости 10:14
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
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Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести

По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
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Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18
Общество

Найдено решение одной из сложнейших математических задач

За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.
РИА Новости 09:22
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По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Происшествия

На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части

В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
RT на русском 10:11
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Матвиенко: Избирательная система РФ доказала свою состоятельность

Российская газета 09:41
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия

Выжившие в теракте 11 сентября 2001 года массово заболели раком

Дни24 09:32
Политика

Закон об отсрочке Brexit вступил в силу

Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II.
ТАСС 10:34
Политика

Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой

«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать газ по прямому контракту», — сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 09:09
Происшествия

У главного недруга шансонье Новикова сожгли автомобиль

URA.Ru 10:09
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Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

Известия вчера в 16:15
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Гонорар российского бойца Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC

Хабиб Нурмагомедов получил за бой составила 6090000 долларов, из которых 6 млн являются гарантированной выплатой Ассоциация UFC опубликовала список гонораров бойцов, участвовавших в боях без правил на турнире в Абу-Даби 7 сентября.
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В Нижнем Тагиле прокурор запросил реальные сроки для полицейских, пытавших задержанного

В Нижнем Тагиле прокурор попросил приговорить к реальным срокам троих полицейских по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Медиазона 08:53
Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

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Финансы

ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро

Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
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Политика

Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге

В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
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Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
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Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева

Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева.
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ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети

В Банке России сообщили об участившихся случаях хищения денежных средств россиян мошенниками при помощи взлома аккаунтов в социальных сетях, отмечает издание Экономика сегодня, ссылаясь на сообщение заместителя начальника департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева.
РИА Биробиджан вчера в 18:30
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