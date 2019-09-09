Политика

REGNUMREGNUMРазведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году

Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
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с чего всё началось
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN
 со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
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