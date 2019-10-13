Армия и оружие
РБКПентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии
США готовятся эвакуировать около 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии в максимально кратчайшие сроки. Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.
— Марк Эспер, американский политикФАН 10:21
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RT на русском 05:38
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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Футбол
Московское «Динамо» обыграло армянский «Пюник» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение армянскому клубу "Пюник" в товарищеском матче.
РИА Новости 10:56
Политика
Сын Байдена решил уйти из компании, поддерживаемой госструктурами КНР
Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от демократов на высший государственный пост Джо Байдена, решил оставить свой пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами Китая.
Вести.Ru 08:53
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Теннис
Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 05:59
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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Шоу-бизнес
Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой
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WMJ.ru 09:03
Политика
В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.
РБК вчера в 16:13
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Первый президент Украины сообщил об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Армия и оружие
СМИ: три иностранных журналиста погибли при налете ВВС Турции в Сирии
Три иностранных журналиста погибли в результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн.
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Футбол
Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана
Сборная Бельгии одержала 8 побед в 8 матчах, набрала 24 очка и возглавляет турнир в группе I. У занимающей второе место сборной России 18 очков в 7 встречах.
Вести.Ru 10:58
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о симптомах раковых заболеваний
Известный врач Александр Мясников сообщил, что боли в какой-либо области тела не являются показателем развития онкологического заболевания.
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Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Телепрограмма вчера в 08:17
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Футбол
Алексис Санчес травмировался в матче за сборную Чили
Форвард, находящийся в расположении сборной Чили, получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0). В концовке игры Санчес повредил лодыжку и не смог остаться на поле, попросив замену.
Газета.Ru вчера в 20:27