Армия и оружие

ТАССТАСССША выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тыс. своих военнослужащих, около 5,6 тыс. из них останутся в Европе, примерно 6,4 тыс. возвращаются на родину. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая перед журналистами в Пентагоне.
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США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

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Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

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«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе

Поиском следов жизни на Марсе и испытанием новых технических решений, которые могут быть использованы при пилотируемой экспедиции к Марсу и исследовании других планет Солнечной системы, займется американский марсоход Perseverance.
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Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

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В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля.
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