Армия и оружие

ТАССТАСССША выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тыс. своих военнослужащих, около 5,6 тыс. из них останутся в Европе, примерно 6,4 тыс. возвращаются на родину. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая перед журналистами в Пентагоне.
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Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

Газета.Ru12:40

Пентагон объяснил вывод военных США из Германии целью «сдержать» Россию

РБК10:24

Эспер рассказал о перебазировании военных США в Европе

RT на русском09:57

Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

Интерфакс10:34

В Пентагоне назвали сроки начала передислокации войск США в Европе

Известия10:08

США в рамках передислокации сил в Европе подтянут части ближе к Черному морю

ТАСС11:09

В Совфеде отреагировали на решение США подвинуть войска ближе к России

РИА Новости11:40
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
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Политика

В СФ призвали Москву и Минск сотрудничать после задержания боевиков РФ

Информация о задержании в Белоруссии россиян требует проверки, правоохранительным органам наших стран нужно взаимодействовать по этой линии, — сказал политик.
News.ru 09:43
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
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Финансы

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком.
ТАСС 14:05
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском 08:30
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Общество

Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США

Между забором анализов на коронавирус и получением результатов проходит более двое суток.
Evo-rus.com 08:03
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»

«Милан» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 4:1. В составе миланцев дубль оформил Златан Ибрагимович, еще по голу забили Хакан Чалханоглу и Рафаэль Леау.
Спорт-Экспресс 15:30
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
1,1K
Общество

Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут

Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
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Футбол

«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался после публикации расписания матчей нового сезона РПЛ.
ProstoProSport 15:06
Политика

Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
326
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
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Армия и оружие

В Сирии случайно обнаружили секретный дивизион ПВО России

Shraibikus News 04:46
10
Политика

Левада-Центр: рейтинг доверия президенту в июле составил 23%

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, по данным Левада-Центра, одобряют 60% граждан (в начале года таких было 68%), а не одобряют 33%.
Южный Федеральный 09:24
54
Политика

Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой.
РБК 14:30
1
Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Происшествия

ФСБ задержала сторонников ИГ, готовивших атаки на силовиков

Задержанные боевики, по информации спецслужб, являются выходцами из среднеазиатских республик и причастны к финансированию террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 09:28
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Общество

Ульяновские депутаты подрались во время заседания

Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.
РИА Новости 14:17
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Космос

На снимке Солнца NASA появился странный объект

Популярная механика вчера в 06:47
3
Происшествия

В Суворове в ДТП погиб сотрудник полиции

В Суворове в ДТП погиб сотрудник полиции Фото: vk.com/podslushano_v_suvorove1 По предварительным данным, причиной трагедии стал неудачный обгон.
MySLO.ru 14:42
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
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Футбол

ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова на два года

Кубань 24 12:48
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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