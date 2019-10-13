Армия и оружие
RT на русскомСША выводят из Сирии около тысячи военных
Эксперты уверены, что США «потеряли» Сирию, но планируют дистанционно влиять на положение дел в арабской республике. США объявили о выводе около тысячи военных из Сирии на фоне операции Турции в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.
— Марк Эспер, американский политикЦарьград 13:02
с чего всё началось
США готовятся эвакуировать из Сирии 1000 своих военнослужащих из-за турецкой операции, сообщил министр обороны страны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS News.Ведомости09:24
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Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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В Казани зафиксировано падение стоимости арендного жилья
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Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
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Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
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Спорт-Экспресс 16:07
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Главный тренер сборной Кипра: «Россия играет одинаково во всех матчах, по одной тактике, но они делают это на великолепном уровне»
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Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Газета.Ru вчера в 04:45
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В Роспотребнадзоре сообщили о способах снижения риска развития рака
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Газета.Ru 16:16
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