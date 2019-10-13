с чего всё началось

Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.

Эксперты уверены, что США «потеряли» Сирию, но планируют дистанционно влиять на положение дел в арабской республике. США объявили о выводе около тысячи военных из Сирии на фоне операции Турции в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

США выводят из Сирии около тысячи военных

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