Соединенные Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Мексика должна будет позже "возместить" США эту услугу.

США взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

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