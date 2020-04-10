Энергетика
ИнтерфаксСША взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти
Соединенные Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Мексика должна будет позже "возместить" США эту услугу.
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Экономика
Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
Власти могут частично ограничить въезд в Москву
Гражданам, задающим «много вопросов» будут выписывать протоколы о неповиновении требованиям полицейских, - сослался на распоряжение усилить контроль на въездах в столицу собеседник «Русской службы Би-би-си».
Эхо Москвы 17:03
Авто
Продажи автомобилей в марте выросли на 4%
В аналогичный период прошлого года рынок был в стагнации, продажи тогда выросли лишь на 0,3%. При этом в марте 2020 г. продажи увеличились на 4% год к году после падения в феврале на 2,2%. Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом, отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель: темпы роста продаж многих брендов были двузначными.
Ведомости 08 апреля в 09:37
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM 14:13
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Происшествия
Спецназ подавил бунт в иркутской колонии
Бунт в колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области, где осужденные избили сотрудника ФСИН, порезали себя стеклом, устроили пожар и беспорядки, прекратился.
Газета.Ru 16:51
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Технологии
Apple и Google будут следить за больными коронавирусом
Компании Apple и Google будут следить за больными коронавирусом, встроив в свои операционные системы соответствующую систему мониторинга распространения инфекции, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться ими с организациями здравоохранения.
UfacityNews.ru 15:13
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
Транспорт
Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
Общество
Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России
Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки.
Что происходит 06:50
Общество
В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома
Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 16:56
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий 14:21
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
StarHit.ru 12:41
Общество
В НАО выявили первый случай заражения коронавирусом
В Ненецком автономном округе выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:05
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
Путин уволил замминистра МВД Александра Романова
Президент РФ Владимир Путин уволил с поста заместителя министра внутренних дел – начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
ФедералПресс вчера в 14:08
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Политика
Щеголев возложил венок на месте крушения польского борта в Смоленске
Во время своей рабочей поездки в Смоленскую области полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев вместе с губернатором Алексеем Островским приняли участие в траурном мероприятии, приуроченном к 10-летию со дня крушения польского самолета ТУ-154М.
Московский Комсомолец Смоленск 04:34
Общество
В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей
Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
Общество
Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ
Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
REGNUM 06:42
Общество
В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса
Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
Наука
Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия
Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
Дилетант 09:37
Шоу-бизнес
Юлия Паршута рассталась с мужем через год после фиктивной свадьбы
Полтора года назад Юлия Паршута сыграла шикарную свадьбу со своим возлюбленным, куда пригласила своих друзей-звезд, родственников и всех близких людей.
7Дней.ру вчера в 22:00
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25