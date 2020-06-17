Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда

В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28 миллиона баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны. Нынешняя отметка обогнала значение прошлой недели, составляющее 538,1 миллиона баррелей.
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