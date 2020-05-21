Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

Общество Голикова допустила начало снятия ограничений в 17 регионах Голикова отметила, что стране удалось сдержать резкий рост заражений и не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения благодаря введению нерабочих дней и других мер. 379

Происшествия Спасатели предотвратили попытку суицида в больнице в Благовещенске Сообщение о попытке суицида на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска поступило 21 мая в 6:23.

Политика В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года. 24

Общество В Мосгорсуд подан иск с требованием заблокировать YouTube в России Иск с требованием заблокировать YouTube в России подала в Мосгорсуд компания Ontarget, предоставляющая услуги по подбору персонала, сообщило издание Коммерсант 20 мая на своем сайте. 1,6K

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 272

Общество В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.

Политика Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского Украинский МИД назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела оценку внешнеполитического ведомства России года президентства на Украине Владимира Зеленского.

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Экономика В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года. 23

Общество Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье Общее число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае составило 595.

Общество Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ». 1

Происшествия После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина. 139

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 913

Здоровье Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу. 133