Политика
Газета.RuСША заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.
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РФ распространила проект заявления СБ ООН с призывом не вмешиваться в дела Венесуэлы
Интерфаксвчера в 16:00
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Общество
Голикова допустила начало снятия ограничений в 17 регионах
Голикова отметила, что стране удалось сдержать резкий рост заражений и не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения благодаря введению нерабочих дней и других мер.
Lenta.ru вчера в 04:37
Гаджеты
Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera вчера в 07:17
Происшествия
Спасатели предотвратили попытку суицида в больнице в Благовещенске
Сообщение о попытке суицида на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска поступило 21 мая в 6:23.
Телепорт вчера в 23:12
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 19 мая в 06:16
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
Общество
В Мосгорсуд подан иск с требованием заблокировать YouTube в России
Иск с требованием заблокировать YouTube в России подала в Мосгорсуд компания Ontarget, предоставляющая услуги по подбору персонала, сообщило издание Коммерсант 20 мая на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 09:25
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.
РИА Новости вчера в 23:09
Армия и оружие
В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Армия правительства национального согласия Ливии уничтожила ЗРПК "Панцирь" в районе города Тархуна.
Тульская служба новостей вчера в 11:29
Политика
Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского
Украинский МИД назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела оценку внешнеполитического ведомства России года президентства на Украине Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:09
Армия и оружие
Лавров оценил план США по размещению ядерных ракет в Польше
В российском МИД прокомментировали намерение Штатов переместить ядерное оружие из Германии в Польшу.
Городовой вчера в 06:31
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания вчера в 09:13
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета вчера в 01:01
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 19 мая в 00:56
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
В Омской области режим самоизоляции продлен до 3 июня
На территории Омской области режим самоизоляции продлен до 3 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ Новосибирск 00:16
Общество
Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье
Общее число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае составило 595.
Байкал24 17 мая в 22:21
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Космос
Роскосмос поделился фотографиями удивительных облаков – как на картине Ван Гога
Роскосмос опубликовал фотографии, сделанные космонавтом Фёдором Юрчихиным во время его «командировок» на околоземную орбиту.
53 новости 19 мая в 17:30
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru вчера в 09:41
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com вчера в 14:44
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru вчера в 18:21
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru вчера в 18:50
Армия и оружие
Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе
Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коммерсантъ вчера в 10:32