Делегация США заблокировала российский проект заявления СБ ООН, осуждающий попытку вторжения в Венесуэлу и призывающий уважать суверенитет Боливарианской Республики. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

США заблокировали проект России с осуждением вторжения в Венесуэлу

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