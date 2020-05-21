Политика
Газета.RuСША заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить154
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Здоровье
В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая
Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар 10:07
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов
Компания "Аэрофлот" разрешит пассажирам дважды переоформлять неиспользованные билеты, приобретенные до 1 мая.
Российская газета 13:38
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли доказала, что совсем не изменилась с 16 лет
33-летняя модель поделилась архивными снимками, которые положили начало ее модельной карьере.
Woman.ru 11:39
Хоккей
Леонид Вайсфельд: «Не понимаю трансферную политику „Салавата Юлаева“»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о своих лучших и худших трансферах в уфимском клубе.
Спорт БИЗНЕС Online 10:45
Футбол
Канте пропустил тренировку «Челси» из-за страха заболеть коронавирусом
Футболист лондонского "Челси" Н'Голо Канте пропустил тренировку лондонского "Челси" из-за страха заболеть коронавирусом, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 16:55
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку из-за коронавируса
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку по собственному желанию, об этом он сообщил на внеочередной сессии районного совета народных депутатов.
Вестник Кавказа 15:07
Политика
Трамп пообещал прекратить принимать препарат гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).
РБК 20:17
Футбол
Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября
Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
Спорт-Экспресс 12:48
Экономика
Четыре из пяти пунктов пропуска в Приморье были выкуплены государством
Поручение президента о выкупе у собственников автомобильных пунктов пропуска (АПП) через границу в Приморском крае в полном объеме не выполнено.
Konkurent.ru 19:15
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями
В Сахалинской области в январе-апреле 2020 года произошел аномальный рост числа выявленных внебольничных пневмоний.
Сахалин.Инфо 18:40
Гаджеты
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани.
Sibnet Новости вчера в 11:19
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава
Тихоокеанский флот ВМФ России встречает свой 289-й день рождения, моряки предвкушают пополнение боевого состава тремя кораблями с ракетными комплексами "Калибр", в недалеком будущем на вооружение кораблей ТОФ поступят и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
РИА Новости 21:23
Фигурное катание
Великолепной Алине Загитовой исполнилось 18 лет
18 мая олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой исполнилось 18 лет.
АиФ Казань 18 мая в 00:13
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Ещё 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в ночь на четверг "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 18:27
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
Глава Ростуризма: отрасль начнет выходить из карантина с 1 июня
Постепенный поэтапный выход из карантина, вызванного эпидемией коронавируса, туристическая отрасль начнет с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире «Первого канала», сообщает РБК.
Бийский рабочий 06:58
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие
В Карабахе успешно прошли испытания ударного беспилотника
ИА Красная Весна 15:28
Политика
На Украине потребовали от НАТО $200 млрд
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил, что Киев должен получить от НАТО $200 млрд за участие в Будапештском меморандуме.
Профиль 09:54
Музыка
Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире
Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34