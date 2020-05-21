Политика
Газета.RuСША заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.
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Хоккей
Леонид Вайсфельд: «Не понимаю трансферную политику „Салавата Юлаева“»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о своих лучших и худших трансферах в уфимском клубе.
Спорт БИЗНЕС Online 10:45
Фигурное катание
Яна Рудковская назвала Этери Тутберидзе современной версией Тарасовой
Продюсер заявила, что считает Тутберидзе тренером действительно высокого уровня — так называемой «современной версией Татьяны Тарасовой».
iReactor 07:15
Шоу-бизнес
Анна Нетребко невероятно похудела в самоизоляции
Народная артистка РФ, всемирно известная оперная дива Анна Нетребко не теряла время даром в самоизоляции, когда все гастроли оказались отменены.
Пятый канал 22:49
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Общество
Глава Сахалина предложил суду отправить в отставку мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил недоверие главе Охинского района Сергею Гусеву и направил в местный суд заявление о досрочном прекращении его должностных полномочий.
Российская газета 22:07
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
Эксперт спрогнозировал судьбу «Северного потока-2»
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, эксперт пояснил, почему газовая директива ЕС нежелательна для «Северного потока-2».
Невские Новости 22:20
Общество
Туристический сектор РФ начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
Напомним, Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация обратились в Минэкономразвития и Ростуризм с просьбой разрешить внутренние туры с 1 июня.
Карелинформ 07:20
Наука
Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук
Evo-rus.com 02:42
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли доказала, что совсем не изменилась с 16 лет
33-летняя модель поделилась архивными снимками, которые положили начало ее модельной карьере.
Woman.ru 11:39
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Здоровье
Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
ToDay News Ufa вчера в 11:40
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Фигурное катание
Том Закрайчек: «Изменение стоимости четверных прыжков должно толковаться как реакция ISU на доминирование русских девушек и Чена»
Техком Международного союза конькобежцев (ISU) уравнял базовую стоимость четверных флипа, лутца и риттбергера до 11 баллов.
Sports.ru 16:16
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Общество
Власти протестируют варианты сокращения конфликтов с жителями из-за строек
Среди способов взаимодействия: информирование — тексты на официальных сайтах консультирование — интервью с жителями соучастие — предлагается форма соучаствующего проектирования партнерство — механизмы софинансирования проектов Стихийная акция протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около Театра драмы в Екатеринбурге началась 13 мая 2019 года.
Коммерсантъ 22:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку
Чтобы поклонникам было интереснее смотреть ролик с Примадонной, Максим Галкин наложил на него песню Pretty woman из фильма «Красотка».
Uznayvse.ru 15:34
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 09:23
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов
"Аэрофлот" сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 21:11