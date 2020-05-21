Политика
BFM.ruСША заблокировали в Совбезе ООН заявление России по Венесуэле
США заблокировали в Совете Безопасности ООН внесенное Россией заявление с осуждением вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. Об этом сообщил в Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Читать в источнике
Оценить292
Подробнее о событии
Показать все источники
РФ распространила проект заявления СБ ООН с призывом не вмешиваться в дела Венесуэлы
Интерфаксвчера в 16:00
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Технологии
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Новый способ мошенничества в сети выявили специалисты ВТБ, которые предупреждают о мошенничестве через объявления о работе.
Astera вчера в 15:29
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко заявил о напряженной эпидемической ситуации, которая пока отмечается в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Авто
Назван топ-5 самых недооцененных машин на вторичном рынке
Редакция сайта «За рулем» составила топ-5 самых недооцененных машин с пробегом.
Тарантас Ньюс 01:51
Общество
Володин женился и получил квартиру за полмиллиарда рублей
Компания вчера в 11:49
Происшествия
Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу в Петербурге
Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 01:35
Армия и оружие
В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Турецкие блогеры опубликовали в Сети кадры, запечатлевшие обстрел зенитно-ракетного комплекса ударным дроном.
Тульская служба новостей вчера в 11:29
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Культура
Экс-мужья Екатерины Климовой столкнулись лицом к лицу в новом проекте
Картина основана на реальных событиях. В ленте снимаются Игорь Петренко и Гела Месхи.
Дни.ру вчера в 09:39
Общество
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.
Lenta.ru вчера в 22:13
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета вчера в 14:19
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
Европейско-Азиатские новости 19 мая в 09:08
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском вчера в 11:13
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания вчера в 09:13
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Транспорт
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru 19 мая в 17:24
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 мая
В Москве за прошлые сутки от коронавируса умерли 68 человек. Это минимальное суточное число жертв в столице с 15 мая.
РБК 01:50
Политика
Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ
Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ruposters.ru 19 мая в 06:24
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58