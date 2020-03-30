Американские власти намерены получить больше информации о сделке по продаже венесуэльских активов «Роснефти». Такое заявление сделал во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Политика Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.

Политика Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина» Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.

Экономика Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии Взявшие до принятия закона кредит физические лица и индивидуальные предприниматели смогут до 30 сентября попросить кредитные каникулы на срок до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.

Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.

Экономика Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.

Авто ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Происшествия В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом «Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией, умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал он, отметив, что смерть наступила накануне вечером.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Экономика Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.

Здоровье Плюс два: Ещё некоторые приморцы заболели коронавирусом Утром 3 апреля ещё два случая заражения коронавирусом подтвердили в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Общество Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.