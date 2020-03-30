Экономика
Нефтегазовая вертикальСША заинтересовались продажей активов «Роснефти» в Венесуэле
Американские власти намерены получить больше информации о сделке по продаже венесуэльских активов «Роснефти». Такое заявление сделал во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс.
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Всего каких-то 4 млрд долларов. Кремль вывел «Роснефть» из-под удара за счет российских налогоплательщиков
Ваши новости31 марта в 08:31
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 20:34, Ашберн
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Гаджеты
Камера как у Huawei P40 Pro за 500-600 долларов? Honor 30 Pro может стать лучшим камерофоном в средней ценовой категории
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Игры
СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии
Взявшие до принятия закона кредит физические лица и индивидуальные предприниматели смогут до 30 сентября попросить кредитные каникулы на срок до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Авто
ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь
Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
Общество
«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом
Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Происшествия
В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом
«Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией, умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал он, отметив, что смерть наступила накануне вечером.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Экономика
Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса
Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Происшествия
В Приморье нашли почти всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда
Восемь из 12 пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда, которые сбежали из аэропорта Владивостока, уже найдены, сообщил журналистам представитель правительства Приморья.
Здоровье
Плюс два: Ещё некоторые приморцы заболели коронавирусом
Утром 3 апреля ещё два случая заражения коронавирусом подтвердили в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Эжвинской больнице Сыктывкара более 50 человек заразились коронавирусом.
Общество
На Кубани для транспорта ввели пропускную систему
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
Здоровье
У пяти пациентов на Камчатке подозревают коронавирус
На территории Камчатского края уже проведено более 1700 тестов на COVID-19.
Общество
Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса
США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина
Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.