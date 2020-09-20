США займутся модернизацией ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ
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США займутся модернизацией ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ
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Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США.В источнике
С чего всё началось
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями
Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала.
Коммерсантъ12:01
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