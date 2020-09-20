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РИА Новости
РИА Новости

США займутся модернизацией ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями

Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала.
Коммерсантъ12:01
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Lenta.ru

В России ответили на ультиматум США

Lenta.ru14:23
Коммерсантъ

Спецпосланник Трампа: если ДСНВ не будет продлен, США переоборудуют вооружение

Коммерсантъ13:00
Газета.Ru

Спецпосланник Трампа назвал условие продления ДСНВ на срок менее пяти лет

Газета.Ru14:39
ТАСС

США могут предложить новые условия по ДСНВ, если Россия не примет предложение до выборов

ТАСС12:13
РИА Новости

США займутся модернизацией ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

РИА Новости12:28
RT на русском

В Госдуме оценили заявление Биллингсли о продлении ДСНВ

RT на русском14:12
РБК

Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию

РБК13:01

Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии

Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
РИА Новости14:20
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Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС РФ поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новости15:07

Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда17 сентября в 05:37
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В США назвали самый полезный для Египта российский истребитель

Российский МиГ-35 с большой долей вероятности появится на вооружении египетского воздушного флота: Каир отдаст предпочтение истребителю из России благодаря его высоким летным и боевым характеристикам.
ПолитРоссиявчера в 05:42