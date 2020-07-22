Политика
REGNUMСША закрывают свое консульство в китайском Ухане
Напомним, что власти США потребовали от Китайской Народной Республики закрыть её консульство в Хьюстоне (штат Техас). Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.
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Экономика
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
Здоровье
В Петербурге уровень смертности от коронавируса превысил общемировой
Общемировой уровень смертности от COVID-19 находится в диапазоне 0,3–1,5%, в среднем с таким диагнозом не выживают 5-10 человек на тысячу.
iReactor 05:33
Здоровье
На «туман в голове» пожаловались переболевшие коронавирусом пациенты
В ходе опроса вылечившихся фиксировались такие общие симптомы, как «туман в голове» и проблемы с кожей, передает CNN.
ToDay News Ufa 04:42
Общество
Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 09:53
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Армия и оружие
Внезапная проверка боеготовности войск ЗВО и ЮВО завершена 21 июля
Внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов, соединений ВДВ и морской пехоты ВМФ охватила 150 тысяч военнослужащих.
Слово и Дело 02:16
Армия и оружие
Истребители РФ вылетели на перехват разведчиков США над Черным морем
Российские истребители вылетели для осуществления перехвата самолетов-разведчиков США Р-8А "Посейдон" и U-2S над Черным морем.
Газета.Ru 09:14
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 05:37
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Наука
В Великобритании нашли пластик в кишечнике глубоководных акул
Группа ученых из Эксетерского университета выявила существенное количество микрочастиц пластика в кишечнике четырех видов глубоководных акул.
Москва 24 11:31
Политика
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД ДНР.
RT на русском 12:56
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова снялась в бикини у бассейна Аллы Пугачевой
Молодая жена Никиты Преснякова опубликовала в своем сторис кадры, сделанные в бассейне, что располагается в замке Пугачевой и Галкина.
Bimru.ru 05:05
Энергетика
Стали известны тарифы на газ с 1 августа в Самарской области
Раскрыты новые расценки за газ для населения Самарской области, которые вступят в силу с 1 августа 2020 года.
КТВ-Луч 12:39
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Гаджеты
Samsung официально анонсирует Galaxy Z Flip 5G
Компания Samsung анонсировала Galaxy Z Flip 5G в среду, 22 июля.
МИТ 11:21
Общество
Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone
Гран-при достался британскому фотографу, а почетное первое место занял Артем Барышев из России.
Российская газета 10:56
Экономика
Российским семьям с детьми отдали все доходы от нефти
Напомним, с 1 июня по распоряжению президента Владимира Путина российским семьям с детьми до 16 лет начали выплачивать 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса.
Газета Балаково вчера в 20:30
Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news вчера в 08:37
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
Общество
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31