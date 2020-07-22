Политика

REGNUMREGNUMСША закрывают свое консульство в китайском Ухане

Напомним, что власти США потребовали от Китайской Народной Республики закрыть её консульство в Хьюстоне (штат Техас). Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.
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США решили закрыть консульство в Ухане

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AP: власти США решили закрыть консульство страны в Ухане

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Эхо Москвы10:33

США не намерены возобновлять работу консульства в Ухане, сообщили СМИ

РИА Новости09:33

В Китае заявили о требовании США закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне

RT на русском04:05
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
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Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

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Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

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В Петербурге уровень смертности от коронавируса превысил общемировой

Общемировой уровень смертности от COVID-19 находится в диапазоне 0,3–1,5%, в среднем с таким диагнозом не выживают 5-10 человек на тысячу.
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

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Общество

Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево

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Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
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Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 09:53
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
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Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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Армия и оружие

Внезапная проверка боеготовности войск ЗВО и ЮВО завершена 21 июля

Внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов, соединений ВДВ и морской пехоты ВМФ охватила 150 тысяч военнослужащих.
Слово и Дело 02:16
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Армия и оружие

Истребители РФ вылетели на перехват разведчиков США над Черным морем

Российские истребители вылетели для осуществления перехвата самолетов-разведчиков США Р-8А "Посейдон" и U-2S над Черным морем.
Газета.Ru 09:14
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Происшествия

Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Lenta.ru 09:23
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«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
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Политика

Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

Ведомости 07:44
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

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Наука

В Великобритании нашли пластик в кишечнике глубоководных акул

Группа ученых из Эксетерского университета выявила существенное количество микрочастиц пластика в кишечнике четырех видов глубоководных акул.
Москва 24 11:31
Политика

Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД ДНР.
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Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова снялась в бикини у бассейна Аллы Пугачевой

Молодая жена Никиты Преснякова опубликовала в своем сторис кадры, сделанные в бассейне, что располагается в замке Пугачевой и Галкина.
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Стали известны тарифы на газ с 1 августа в Самарской области

Раскрыты новые расценки за газ для населения Самарской области, которые вступят в силу с 1 августа 2020 года.
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Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
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Гаджеты

Samsung официально анонсирует Galaxy Z Flip 5G

Компания Samsung анонсировала Galaxy Z Flip 5G в среду, 22 июля.
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Общество

Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone

Гран-при достался британскому фотографу, а почетное первое место занял Артем Барышев из России.
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Экономика

Российским семьям с детьми отдали все доходы от нефти

Напомним, с 1 июня по распоряжению президента Владимира Путина российским семьям с детьми до 16 лет начали выплачивать 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса.
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Политика

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры

Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
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Общество

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
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