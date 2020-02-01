Рядом с воздушным пространством Канады были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

США заметили два российских бомбардировщика у побережья Канады

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.

Здоровье В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.

Хоккей «Тампа» обыграла «Анахайм» с голом и передачей Кучерова Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Общество Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года За два года (в 2018 г. опрос не проводился) индекс упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 г. Счастливых в 2017 г. было больше половины (55%), несчастных – 11%.

Политика США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса К счастью, в России до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, принимаются серьезные меры по недопущению проникновения китайского коронавируса в нашу страну.

Здоровье Глава Минздрава рассказал, как будут лечить онкобольных Всех онкобольных занесут в регистр Свою главную задачу на новом посту Михаил Мурашко видит в формировании правил работы системы здравоохранения, во главе угла которой должны стоять чаяния пациента.

Политика Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2» Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.

Общество Бориса Минца объявили в международный розыск Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца и объявить его в международный розыск.