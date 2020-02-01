Армия и оружие
Газета.RuСША заметили два российских бомбардировщика у побережья Канады
Рядом с воздушным пространством Канады были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
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Российские Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады - NORAD
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