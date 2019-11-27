с чего всё началось

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Политика Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.

Наука Заболевают раком чаще всего с первой группой крови Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.

Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).

Политика Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным Президент Литвы Гитанас Науседа решил дать советы главе Украины Владимиру Зеленскому перед встречей лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже.

Авто Китайская компания Lifan оказалась на грани исчезновения Что касается проблема китайской компании, то стало известно, что производство Lifan в Китае простаивает на протяжение нескольких месяцев, и пока неясно, заработает ли завод вновь, а продажи на домашнем рынке падают в течение последних лет: по итогам 2018 года они составили 58 тысяч.

Здоровье Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.

Спорт МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге Российский лидер Владимир Путин приехал на Дальневосточный проспект в Санкт-Петербурге, чтобы открыть памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину.

Экономика В России предлагают объявить кредитную амнистию В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.

Общество В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».

Общество Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ Кабмин Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", население может платить в отопительный сезон 8 гривен ($0,33) за кубометр - премьер РИА Новости

Футбол «Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления Дзюбы Во время встречи фанаты московского клуба выкрикивали нецензурные речёвки, обращаясь к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе, передаёт телеканал «360».

Авто АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы» Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».

Происшествия Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.

Спорт Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.

Политика «Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Шоу-бизнес Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Армия и оружие Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» «На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.