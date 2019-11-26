Политика
РИА НовостиСША заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
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США приостановили оказание помощи Киеву в день разговора Трампа и Зеленского
Российская газетавчера в 15:42
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В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
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WADA допускает на международные соревнования допинг-атлетов
Запретить, отозвать и забыть о российском спорте как минимум на четыре года - с таким лозунгом выступили сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
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Программный расход: сработает ли новый план Минэкономразвития
Минэкономразвития предложило правительству новый «пакет критически необходимых структурных реформ», цель которого — повысить с 2021 года темпы экономического роста до 3% ВВП.
Футбол
«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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BadComedian ранее заключил контракт с онлайн-кинотеатром ivi. Кинокритик станет амбассадором хороших фильмов на платформе.
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Число вакансий в России бьет все рекорды
Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Подержанные автомобили дорожают в России
В России дорожают не только новые, но и подержанные автомобили: их средняя стоимость, по данным «Авто.ру», в третьем квартале 2019 года выросла на 1,4% до 567 тыс. рублей.
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Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
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В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
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Помимо смартфонов Honor V30 и V30 Pro, Honor также представил свои новые смарт-часы — Watch Magic 2. Новинка доступна в двух вариациях: 42 и 46 мм.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Космос
Подводный космический планетоход испытают в Антарктиде
Для подготовки аппарата к космическим испытаниям инженеры агентства решили протестировать устройство в условиях земного льда.
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Миллиардера Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, пишут СМИ
Российский миллиардер, совладелец холдинга "Русал" Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства, сообщает местное издание Politis.
Единоборства
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
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СК проверяет избиение подростков в Новосибирске
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
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На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши
На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
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Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Общество
Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота
Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".