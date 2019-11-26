Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
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США заморозили военную помощь Украине в день телефонных переговоров президентов двух стран

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