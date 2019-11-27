Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Спорт Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта Экс-руководитель Росспорта и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном применении санкций к российскому спорту из-за рекомендаций ВАДА: – Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок, – цитирует Фетисова ТАСС.

Авто Geely и Volvo построили новый кроссовер Суббренд Lynk & Co, являющийся совместным предприятием шведской Volvo и китайского Geely, планирует вывести на рынок новый паркетник под индексом «05».

Политика Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Экономика В России зафиксирован миллион вакансий В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Политика Новые власти Боливии назначили посла в США Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.

Хоккей Радулов стал первой звездой дня НХЛ Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Военный эксперт призвал США признать Крым российским Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.

Общество В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.