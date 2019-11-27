Политика
Lenta.ruСША заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
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Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Экс-руководитель Росспорта и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном применении санкций к российскому спорту из-за рекомендаций ВАДА: – Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок, – цитирует Фетисова ТАСС.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Авто
Geely и Volvo построили новый кроссовер
Суббренд Lynk & Co, являющийся совместным предприятием шведской Volvo и китайского Geely, планирует вывести на рынок новый паркетник под индексом «05».
Политика
Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Экономика
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Происшествия
В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена
В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите
Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.
Космос
Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Здоровье
Нарушение сна может сигнализировать о скрытом и опасном заболевании
Медики заявляют, что нарушение сна может сигнализировать о наличии опасного заболевания, протекаемого пока в скрытой форме.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Новые власти Боливии назначили посла в США
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
Хоккей
Радулов стал первой звездой дня НХЛ
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Роспотребнадзор дал советы покупателям в «черную пятницу»
Рекомендации относительно покупок в «черную пятницу» дали специалисты Роспотребнадзора 26 ноября на официальном сайте ведомства.
Политика
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в середине дня совещание с членами Совбеза.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Военный эксперт призвал США признать Крым российским
Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).