Политика

Lenta.ruLenta.ruСША заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
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Два сотрудника Белого дома ушли в отставку на фоне заморозки помощи Киеву

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США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

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