Политика
News.ruСША заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту. После этого Вашингтон принял решение приостановить выделение средств на военную помощь Киеву.
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Белый дом заморозил помощь Киеву спустя полтора часа после звонка Трампа Зеленскому
Комсомольская правда02:52
Белый дом приостановил военную помощь Украине через 90 минут после звонка Трампа Зеленскому
Коммерсантъвчера в 21:02
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