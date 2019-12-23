Политика

REGNUMREGNUMСША лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
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