Политика
REGNUMСША лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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Белый дом приостановил военную помощь Украине через 90 минут после звонка Трампа Зеленскому
Коммерсантъвчера в 21:02
Белый дом заморозил помощь Киеву спустя полтора часа после звонка Трампа Зеленскому
Комсомольская правда02:52
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