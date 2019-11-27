Политика
РБКСША заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
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Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Политика
Путин вызвал Миллера и Новака после разговора с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу по вопросам энергетических отношений России и Украины с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго РФ Александром Новаком .
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Происшествия
Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей
Углегорский городской прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением в его отношении преступления.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Здоровье
Россия вошла в пятерку стран по распространению ВИЧ
Россия входит в пятерку стран мира по распространению ВИЧ-инфекции.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Политика
Жириновский рассказал, при каком условии Россия уничтожит Украину
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Космос
Ученые впервые смогли объяснить перенос энергии изнутри Солнца на его атмосферу
Идея спикул, запускающих магнитное напряжение Солнца, была высказана ранее благодаря использованию подробных компьютерных симуляций.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Футбол
В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»
Напомним, матч 17-го тура завершился победой «Динамо» со счётом 1:2. После этой игры «Ростов» покинул зону лидеров, опустившись на пятую строку в турнирной таблице РПЛ.
Происшествия
Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»
Политика
Путин подписал закон для регистрации новой структуры «Яндекса»
Президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации новой структуры «Яндекса» - Фонда общественных интересов.
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало фанатов
На фото король отечественной эстрады Филипп Киркоров запечатлен без волос на голове, усов и бороды.
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Спорт
Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта
"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Наука
В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови
Специалисты японской компании Toshiba создали принципиально новый способ диагностики онкозаболеваний, который позволяет определить 13 типов рака всего по одной капле крови.