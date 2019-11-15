с чего всё началось

Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. В последний раз США заплатили за одно место около 82 миллионов долларов.

США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

Общество Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Футбол Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.

Общество Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение.

Технологии PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.

Фигурное катание Александра Трусова упала на Гран-при в Москве Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".