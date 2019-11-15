Общество

Lenta.ruLenta.ruСША заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. В последний раз США заплатили за одно место около 82 миллионов долларов.
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с чего всё началось
США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС), сообщается
 в отчете на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
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