Общество
Lenta.ruСША заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»
Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. В последний раз США заплатили за одно место около 82 миллионов долларов.
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с чего всё началось
США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС), сообщается в отчете на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).Ведомости06:31
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