с чего всё началось

Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. В последний раз США заплатили за одно место около 82 миллионов долларов.

США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

Технологии Google запустила бесплатного «убийцу» SMS Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.

Политика Россия вернет Украине корабли, задержанные в Керченском проливе Корабли вернут вместе с вооружением, но без боеприпасов. Российские пограничники захватили суда в ноябре прошлого года.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Общество Семья проректора МГИМО отсудила у Ильи Азара 400 тысяч рублей В Москве Хамовнический суд взыскал 1,2 млн рублей с журналистов Ильи Азара, Ксении Лученко и Александры Парушиной.

Здоровье Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.

Политика Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.

Политика Экс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.

Армия и оружие Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Футбол Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».

Общество Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.

Единоборства Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234 Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.

Армия и оружие В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.

Экономика РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Теннис Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP Россиянин Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.