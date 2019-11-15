Общество
ИзвестияСША заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
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с чего всё началось
США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС), сообщается в отчете на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).Ведомости06:31
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Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
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Российские фигуристы заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при России.
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Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Политика
Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия собирается предложить изменения в договор с Россией о взаимной охране госграницы, который действует с 1995 года.
Происшествия
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Футбол
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Общество
Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»
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Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
В «Интуристе» прокомментировали покупку компании турецким Anex Tourism
Гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев подтвердил «Известиям» покупку компании основателем турецкого холдинга Anex Tourism Нешетом Кочкаром.
Футбол
CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити»
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию«Манчестер Сити»касательно нарушения правил финансового fair play.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Футбол
Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением»
Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.
Происшествия
Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост
По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Политика
На Украине задержан один из лидеров ИГ
В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.
Политика
Россия, Норвегия и Литва обменялись шпионами
Россия, Литва и Норвегия обменялись гражданами, осужденными за шпионаж: на свободу вышли россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, литовцы Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис и норвежец Фруде Берг.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
Общество
Netflix по требованию Польши переделает свой сериал о концлагерях
Компания Netflix согласилась с требованием официальной Варшавы переделать фильм "Дьявол по соседству".
Происшествия
Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.
Музыка
Бузова заявила о намерении поехать на «Евровидение»
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Политика
Путин подключился к работе на саммите БРИКС в Бразилии
Президент России Владимир Путин прибыл на второе пленарное заседание саммита БРИКС в Бразилии, 14 ноября сообщила пресс-служба Кремля.