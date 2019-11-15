с чего всё началось

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».

США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.

Общество Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки» Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Экономика Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Транспорт В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.

Футбол Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением» Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.

Происшествия Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.

Политика На Украине задержан один из лидеров ИГ В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.

Политика Россия, Норвегия и Литва обменялись шпионами Россия, Литва и Норвегия обменялись гражданами, осужденными за шпионаж: на свободу вышли россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, литовцы Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис и норвежец Фруде Берг.

Общество Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.