Общество

ИзвестияИзвестияСША заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
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США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС), сообщается
 в отчете на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
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