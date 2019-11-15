Общество
ИзвестияСША заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
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с чего всё началось
США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС), сообщается в отчете на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).Ведомости06:31
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Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
Политика
Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате
Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию«Манчестер Сити»касательно нарушения правил финансового fair play.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Шоу-бизнес
У актера Александра Носика пропала мать
Мама Александра Носика актриса Мария Стерникова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера.
Политика
Лидеры БРИКС обеспокоены судьбой системы контроля над вооружениями
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Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Футбол
Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
Происшествия
В Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал о выводе Ковальчука из состава
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о выводе из состава команды нападающего Ильи Ковальчука.
Технологии
Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения
Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Политика
Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ
Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны — это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу.
Наука
Ученые выяснили, что лишайники возникли позже, чем растения
Ученые выяснили, что лишайники намного моложе, чем думали раньше. Они появились на земле позже растений.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
Автоспорт
Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый
В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
Футбол
Главой судейского комитета РФС стал Хачатурянц
Судейский комитет Российского футбольного союза возглавил Ашот Хачатурянц, сообщил 15 ноября журналистам глава РФС Александр Дюков.
Армия и оружие
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
Технологии
Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.