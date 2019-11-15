Общество

ИзвестияИзвестияСША заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось
США по состоянию на июль 2019 г. потратили $3,9 млрд на доставку своих астронавтов российскими кораблями «Союз» к Международной космической станции (МКС), сообщается
 в отчете на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ведомости06:31

Подробнее о событии

NASA потратило почти $4 млрд для запуска астронавтов на «Союзах»

Газета.Ru06:54

США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Известия06:46

США заплатили России почти $4 млрд за полёты астронавтов на «Союзах»

Говорит Москва06:01

США заплатили России $3,9 млрд за доставку астронавтов на МКС

ТАСС06:27

Астронавты НАСА в 2020 году запланировали шесть выходов в космос

РИА Новости08:13

США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

Ведомости06:31

За полеты на МКС американцы заплатили России почти 4 миллиарда долларов

Комсомольская правда05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:43, Вашингтон
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Политика

Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате

Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
RT на русском 10:49
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Lenta.ru 00:30
Футбол

CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити»

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию«Манчестер Сити»касательно нарушения правил финансового fair play.
Soccer.ru 09:22
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 10:23
Шоу-бизнес

У актера Александра Носика пропала мать

Мама Александра Носика актриса Мария Стерникова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера.
Paparazzi.ru 06:37
Политика

Лидеры БРИКС обеспокоены судьбой системы контроля над вооружениями

По словам Пескова, главы стран БРИКС разделяют озабоченность российского лидера действиями США в сфере контроля над вооружениями.
Газета.Ru 11:02
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Политика

Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Ореанда-Новости вчера в 11:05
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Московский Комсомолец 08:26
Происшествия

В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ

РИА Новости 07:41
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science 03:57
Футбол

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:57
Происшествия

В Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 10:20
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал о выводе Ковальчука из состава

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о выводе из состава команды нападающего Ильи Ковальчука.
Sport24.ru 13 ноября в 17:52
Технологии

Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения

Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Газета.Ru 11:01
Политика

Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ

Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны — это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу.
News.ru вчера в 12:11
Наука

Ученые выяснили, что лишайники возникли позже, чем растения

Ученые выяснили, что лишайники намного моложе, чем думали раньше. Они появились на земле позже растений.
РИА Новости 05:57
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
Автоспорт

Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый

В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
Вести.Ru 10:49
Футбол

Главой судейского комитета РФС стал Хачатурянц

Судейский комитет Российского футбольного союза возглавил Ашот Хачатурянц, сообщил 15 ноября журналистам глава РФС Александр Дюков.
REGNUM 08:36
Армия и оружие

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Российская газета 04:27
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

Росбалт вчера в 02:17
Технологии

Google запустила бесплатного «убийцу» SMS

Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Профиль 08:55
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное