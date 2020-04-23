Экономика

Lenta.ruLenta.ruСША заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.
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Bloomberg узнал о расследовании в США из-за сделок с фьючерсами на нефть

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США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+

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ТАССвчера в 18:02
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В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
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Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о коронавирусе

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Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

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Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви

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Общество

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Стоит отметить, что количество инфицированных в России снижается второй день подряд.
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Экономика

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
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Sony снимет игровой фильм по манге и аниме «Ванпанчмен»

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Экономика

В Саратове для бизнеса в 2 раза снизили налог на доходы

В Саратове ставку единого налога на вменённый доход для отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, снизили в 2 раза.
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Сегодня, 23 апреля, на еженедельном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил создать межведомственную комиссию.
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Шоу-бизнес

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Артистка в своем Инстаграме пожаловалась на чудовищную несправедливость. Якобы с ее счета списали все деньги.
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Происшествия

Планировавший нападение в Тюмени пройдёт психиатрическую экспертизу

Суд в Тюменской области направил в психиатрический стационар подозреваемого в подготовке нападения на школу.
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
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Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Технологии

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнёрам в 2017 году и утекал в сеть ещё в 2018-м.
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Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
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Экономика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
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Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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Происшествия

Суд арестовал ещё 23 участника митинга во Владикавказе

Суд в Северной Осетии назначил административные аресты в отношении ещё 23 участников несанкционированного митинга во Владикавказе.
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Финансы

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, сообщает Банк России в ежемесячном бюллетене о развитии банковского сектора.
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Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ

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Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
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57 новых случаев коронавируса выявили в Татарстане

57 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане за последние сутки.
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«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения

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