Экономика
Lenta.ruСША заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.
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США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 18:51
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование заблокировать неправдивые сообщения о коронавирусе.
RT на русском 04:40
Автоспорт
Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1
Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.
Autosport.com.ru 02:34
Интернет
Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV
Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви.
Комсомольская правда 21 апреля в 22:58
Общество
Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
Стоит отметить, что количество инфицированных в России снижается второй день подряд.
Карелинформ 04:41
Экономика
На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже
Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
Финансы
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
Российская газета 03:52
Кино
Sony снимет игровой фильм по манге и аниме «Ванпанчмен»
REGNUM вчера в 03:23
Экономика
В Саратове для бизнеса в 2 раза снизили налог на доходы
В Саратове ставку единого налога на вменённый доход для отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, снизили в 2 раза.
Регион 64 02:54
Общество
РФ поставит на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг»
Московский Комсомолец 04:18
Здоровье
В Башкирии создадут межведомственную комиссию по защите врачей
Сегодня, 23 апреля, на еженедельном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил создать межведомственную комиссию.
МедиаКорСеть 04:19
Шоу-бизнес
Волочкова осталась без средств к существованию
Артистка в своем Инстаграме пожаловалась на чудовищную несправедливость. Якобы с ее счета списали все деньги.
Вести Подмосковья 03:27
Происшествия
Планировавший нападение в Тюмени пройдёт психиатрическую экспертизу
Суд в Тюменской области направил в психиатрический стационар подозреваемого в подготовке нападения на школу.
RT на русском 04:47
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Технологии
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2
Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнёрам в 2017 году и утекал в сеть ещё в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
Экономика
Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти
Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.
Forbes 01:19
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек
За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия
Суд арестовал ещё 23 участника митинга во Владикавказе
Суд в Северной Осетии назначил административные аресты в отношении ещё 23 участников несанкционированного митинга во Владикавказе.
RT на русском вчера в 13:18
Финансы
Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, сообщает Банк России в ежемесячном бюллетене о развитии банковского сектора.
Российская газета 04:07
Политика
Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ
Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.
ТАСС 03:28
Здоровье
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии
На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
Невские Новости вчера в 22:30
Общество
57 новых случаев коронавируса выявили в Татарстане
57 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане за последние сутки.
БИЗНЕС Online 03:37
Технологии
«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения
Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) 03:06