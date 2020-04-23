Экономика
Lenta.ruСША заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
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США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 18:51
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Наука
Назван способ прожить дольше с помощью кофе
Специалистам удалось определить наилучший способ заваривания кофе, способный существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Live24 07:43
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о вымогательстве
Следователи задержали петербургского предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 09:34
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»
ИА Красная Весна 03:46
Экономика
Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы
«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
Известия 07:54
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Здоровье
В Башкирии врачей от коронавируса защитит специальная комиссия
Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики рассказал о создании межведомственной комиссии, которая будет контролировать ситуацию по защите врачей в медицинских учреждениях.
Телеканал UTV 07:15
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ решила закупить американские истребители F-18
Как рассказал ТАСС со ссылкой на еженедельник Der Spiegel, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует приобрести у американского производителя Boeing 45 истребителей F-18.
Военное дело вчера в 04:55
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом
Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов.
Известия 09:20
Общество
Торговые сети начали запрещать вход покупателям без масок
Российские торговые сети начали требовать от покупателей обязательного ношения масок.
БИЗНЕС Online 08:33
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Общество
Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
Происшествия
Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК
Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о насилии против 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе в центральный аппарат ведомства, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 06:26
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:30
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
Общество
ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса
Ограничительные меры, принятые российскими властями для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, были эффективными.
Российская газета 10:03
Политика
Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
Авто
«Ненавижу тех, кто бежит в магазин»: Жириновский рассказал о личном парикмахере и завтраке на карантине
Ненавижу тех, кто бежит в магазин и чего-то хватает.
Радио Комсомольская правда 07:59
Здоровье
ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита
Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
Общество
В Ивановской области вводится массовый «масочный режим»
В магазинах, заправках, административных зданиях и во всех общественных местах решением регионального штаба в Ивановской области введено обязательное ношение масок.
IvanovoNews 04:44
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые редко ломаются
Немецкие эксперты составили рейтинг наиболее редко ломающихся автомобилей.
ToDay News Ufa 03:35
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
Российская газета 09:13