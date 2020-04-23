Экономика

Lenta.ruLenta.ruСША заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
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США обвиняют Россию в «нефтяном инсайде» и утечках по сделке ОПЕК+

ПРАЙМ08:59

Bloomberg узнал о расследовании в США из-за сделок с фьючерсами на нефть

Ведомости00:52

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

ТАССвчера в 18:02

СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+

РБКвчера в 23:33

СМИ: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

РИА Новостивчера в 19:02

США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 18:51

США проверят, не имели ли нефтетрейдеры инсайда о переговорах РФ с ОПЕК

Интерфакс00:57
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Наука

Назван способ прожить дольше с помощью кофе

Специалистам удалось определить наилучший способ заваривания кофе, способный существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Live24 07:43
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Происшествия

Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о вымогательстве

Следователи задержали петербургского предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 09:34
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
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Шоу-бизнес

Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»

ИА Красная Весна 03:46
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Экономика

Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы

«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
Известия 07:54
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
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Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
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Здоровье

В Башкирии врачей от коронавируса защитит специальная комиссия

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики рассказал о создании межведомственной комиссии, которая будет контролировать ситуацию по защите врачей в медицинских учреждениях.
Телеканал UTV 07:15
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Армия и оружие

Министр обороны ФРГ решила закупить американские истребители F-18

Как рассказал ТАСС со ссылкой на еженедельник Der Spiegel, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует приобрести у американского производителя Boeing 45 истребителей F-18.
Военное дело вчера в 04:55
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Общество

Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов.
Известия 09:20
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Общество

Торговые сети начали запрещать вход покупателям без масок

Российские торговые сети начали требовать от покупателей обязательного ношения масок.
БИЗНЕС Online 08:33
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
715
Общество

Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
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Происшествия

Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК

Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о насилии против 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе в центральный аппарат ведомства, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 06:26
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:30
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Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
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Общество

ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса

Ограничительные меры, принятые российскими властями для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, были эффективными.
Российская газета 10:03
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Политика

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
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Авто

«Ненавижу тех, кто бежит в магазин»: Жириновский рассказал о личном парикмахере и завтраке на карантине

Ненавижу тех, кто бежит в магазин и чего-то хватает.
Радио Комсомольская правда 07:59
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Здоровье

ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
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Общество

В Ивановской области вводится массовый «масочный режим»

В магазинах, заправках, административных зданиях и во всех общественных местах решением регионального штаба в Ивановской области введено обязательное ношение масок.
IvanovoNews 04:44
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые редко ломаются

Немецкие эксперты составили рейтинг наиболее редко ломающихся автомобилей.
ToDay News Ufa 03:35
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Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
Российская газета 09:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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