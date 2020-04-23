Экономика
Lenta.ruСША заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
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США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 18:51
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:01, Ашберн
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Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
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Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
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Глава Бурятии потребовал увольнения главврача больницы в Улан-Удэ
Глава региона Алексей Цыденов поручил министру здравоохранения принять решение как можно скорее.
ФедералПресс 20:31
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Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть
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Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц
Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
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Гаджеты
Gigabyte готовит платы на чипсете Intel Z490
Megaobzor.com вчера в 13:04
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СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу
Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были поставлены в городскую больницу № 6 во Владимире.
РБК вчера в 09:34
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Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне
Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru вчера в 05:27
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Свободная Пресса 07:14
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Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
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Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Общество
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb вчера в 00:36
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс
Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Общество
Митрополит Тихон опроверг информацию СМИ о том, что у него коронавирус
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у митрополита Тихона обнаружили коронавирус средней тяжести, обсуждается вопрос о перевозке владыки в Санкт-Петербург.
ТАСС 16:43
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
Общество
На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00
Указ об ограничении шума до 15:00 принимают в Сахалинской области.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября
Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 18:50
Космос
EXPRES смотрит в небо палящей, далекой планеты
Технология Йельского университета дает астрономам более пристальный взгляд на атмосферу далекой планеты, где так жарко, что воздух содержит испаренные металлы.
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Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн
Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков 10:55
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
Футбол
Джикия назвал Кокорина самым сложным оппонентом в РПЛ
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Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15