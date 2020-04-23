Экономика

Lenta.ruLenta.ruСША заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

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