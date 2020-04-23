Экономика
Lenta.ruСША заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 18:51
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество
На Дону выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
Только за последние сутки специалисты выявили еще 71 случай заражения.
КП - Ростов-на-Дону 03:56
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Политика
Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Политика
Песков о блокировке Telegram: исходим из ситуации де-юре
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.
Вести.Ru 06:01
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
В Магадане госпитализировали ребенка с COVID-19 и пневмонией
Шесть человек за сутки заболели коронавирусом в Магаданской области, один из них ребенок, госпитализированный с пневмонией, сообщил в на своей странице в телеграмм-канале Носов-Live губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 07:06
Политика
Глава КПРФ в Татарстане заразился коронавирусом
Руководитель татарстанского отделения КПРФ и лидер фракции коммунистов в Госсовете Хафиз Миргалимов мог заразиться COVID-19.
Коммерсантъ Казань 04:43
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Наука
Извержение вулкана Килауэа спровоцировали дожди
RuNews24.ru 00:38
Общество
У мусульман наступает священный месяц Рамадан
У мусульман наступает священный месяц Рамадан.
ГТРК Саратов 05:34
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА
22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
МонаВиста вчера в 13:59
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Экономика
Банк России предсказал новый отток вкладов
По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Здоровье
В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России
Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Политика
Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о временном запрете на иммиграцию в США. Об этом 23 апреля сообщает Reuters.
Телеканал RTVI вчера в 19:22
Армия и оружие
Тегеран прокомментировал угрозы США уничтожать иранские катера
Ореанда-Новости 06:49
Происшествия
Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин
Личный состав отдела полиции "Южный" в городе Миассе Челябинской области отправлен на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19.
Российская газета 05:10
Технологии
Минкомсвязи разработало законопроект о покупке SIM-карт через Интернет
В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы.
Astera 06:08
Армия и оружие
Ливийское ПНС обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что в Ливии российская частная военная компания Вагнера совершила химическую атаку против сил Правительства Национального Согласия (ПНС).
Вечерний курьер 06:18
Политика
Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика
В Кремле знают о расследовании США из-за сделок с фьючерсами на нефть
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели информацию о том, что американские власти ведут расследование по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами.
РЕН ТВ 06:31
Политика
Песков назвал популизмом идеи Навального по поддержке россиян
Инициатива блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» по поддержке граждан страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) содержит «поверхностные и популистские» меры, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:08