с чего всё началось

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата. Старт состоялся 15 апреля, заявил глава USSPACECOM Джон Реймонд. Американцы уверены, что эти испытания – очередное подтверждение угрозы космическим системам США и их союзников.

Здоровье В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт. 39

Игры Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля. 20

Происшествия В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. 31

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 510

Авто Lotus запустила реалистичный онлайн-конфигуратор на гиперкар Evija Если вы один из 130 человек, которые смогут позволить себе приобрести британский гиперкар Lotus Evija, то вы уже сейчас сможете полюбоваться на свой автомобиль в высокотехнологичном онлайн-конфигураторе.

Общество Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении. 107

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

Происшествия В карантинном районе ЕАО выявили десятого заболевшего COVID-19 Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвержден у десятого жителя Еврейской автономной области, он проживает в закрытом на карантин Октябрьском районе, сообщает правительство региона в четверг.

Общество Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.

Экономика Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. 108

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 265

Общество В США жители Мичигана протестуют против приказа о самоизоляции Тысячи протестующих, пешеходов и водителей, собрались в столице Мичигана, протестуя против распоряжений губернатора штата, Гретхен Уитмер о самоизоляции, 15 апреля сообщает New York Post. 1

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4,3K

Общество Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. 1

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 74

Здоровье Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача. 714

Общество Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в США превысило 650 тысяч, сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других данных. 2

Общество В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб. 426